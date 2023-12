På vei ned til både innendørs- og friluftsmuseet (og turområde), kan man starte turen med å passere et krater av en dimensjon som gjør Jervell gjestehus til en liten kakepynt på toppen. Toppen av hva?

Det vet man ikke helt ennå, hvert fall ikke arkitektonisk. Det er visstnok tenkt at det skal bli kontorer der. Da må det i tilfelle være en enorm mangel på kontorlokaler i Ålesund, kan man tenke.

Det er det kanskje, men kanskje ikke. Uansett: Hvordan er dette mulig i et kulturlandskap og museumsområde?

Det kan da ikke være fritt fram å planlegge et nybygg for kontorer rett ved gamle Borgund Sparebank og Borgund kirke, samt det allerede nevnte. Hvordan er det mulig at dette skjer, i Gavla?