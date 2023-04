Barnehagar? Nei, det tek vi oss ikkje råd til. Folketalsvekst? Ja, takk!

I desember kom vi flyttande til Ålesund kommune. I forkant av det prøvde vi å orientere oss om kvar det var best for ein familie med to vaksne og ei lita jente på seks månader og flytte til, og mange var samstemde: Flisnes!