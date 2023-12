Det faller derfor på sin egen urimelighet når Arbeiderpartiets Støyva Emblem sier: – Jeg er rysta over at det budsjetteres med at sjukefraværet skal gå ned i kommunen.

Fremskrittspartiet skal jobbe aktivt med arbeidsnærværet til våre ansatte. Sykefraværet i Ålesund koster kommunen ca. 260 millioner kroner i året, så det å ikke jobbe aktivt med dette vil være uansvarlig overfor den enkelte ansatte, kollegaer og kommunens innbyggere.

Uttalelsen til Arbeiderpartiets representant står også i grell kontrast til deres eget budsjett fra 2022 hvor de hadde lagt inn 37 millioner kroner i innsparinger knyttet til sykefravær. Selektiv politisk hukommelse kan man nok legge til grunn for disse uttalelsene.

Den beste medisinen for å holde de ansatte friske starter med et forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Fysisk så handler det om å forebygge ulykker, yrkessykdommer og slitasjeskader lenge før de oppstår. Det handler også om å planlegge arbeidet, skaffe til veie hjelpemidler, endre arbeidsmetoder, unngå tunge løft og redusere arbeid som kan gi slitasjeskader.

Mye av forebyggingen foregår mellom kolleger på gulvet, hos de som kjenner sykefraværets konsekvenser i sitt daglige arbeid. Et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt er en vesentlig faktor som kan påvirke helsa til den enkelte. Dette kan naturligvis ikke alene forhindre sykefravær, men både ledelsen og de organisatoriske virkemidlene må selvfølgelig også være til stede.

Ved å fokusere på faktorer som bidrar til opplevd arbeidsrelatert sykefravær, det være seg trivsel blant kolleger, tilretteleggingsmuligheter eller kompetanseutvikling, vil man samtidig legge til rette for at ansatte ønsker å være på jobb i den grad de har mulighet til det istedenfor å bli sykemeldt. På den måten kan man øke det positive arbeidsnærværet, samtidig som man reduserer det potensielt unødvendige sykefraværet.

Vi vil ikke ta fra folk retten til å være syk, men vi vil se den enkelte ansatte i kommunen som en verdifull ressurs som vi både vil og skal forvalte til det beste for alle våre innbyggere.