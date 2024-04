Møre og Romsdal fylkeskommune har et heleid busselskap som skal transportere hele fylkets befolkning. Med dagens løsninger er dette en umulighet.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal har fått mange klager fra eldre brukere av Fram. Alle bussruter er fjernet fra bussholdeplassene og kun de mest sentrale bussholdeplassene har digitale tavler som viser ruter og rutetider.

De som tar bussen ute på holdeplassene blir henvist til to telefonnummer som de kan ringe for å få opplysning om hvor bussen er. Dette er for mange eldre vanskelig og mange har heller ikke smarttelefon. Enkelte føler seg helt hjelpeløse i dette systemet.

Informasjonsplikten må ligge hos tjenesteyter. Enten så må bussrutene tilbake på holdeplassene eller så må det komme informasjonstavler på hvert busstopp. I bussen finnes det informasjonstavler som forteller når bussen ankommer holdeplassene.

Dette systemet må det være mulig å overføre til alle holdeplasser, så det er mulig å se ruter, forsinkelser og når bussen kommer fysisk. I vinterhalvåret og ved stor trafikk er det ofte forsinkelser og dette blir kun vist på hovedholdeplasser. Vår erfaring er at appen for de digitale tjenestene heller ikke fungerer som den skal i forhold til forsinkelser.

I dagens system hvor tjenesteyter ikke har informasjonsplikt om ruter og trafikk på holdeplassene, blir informasjonsoppdateringen skjøvet over på den enkelte bruker. Dette blir en form for omvendt bevisbyrde, og helt uholdbart.

Det er i samfunnets interesse at flest mulig mennesker kan benytte seg av kollektivtransport. Tilrettelegging og informasjon må være samfunnets og tjenesteyters plikt. Slik systemet fungerer i dag er det verken bærekraftig eller miljøfremmende. Eldre, for de som kan, spør andre og bruker privatbil i stedet for å ta bussen.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal har kjempet mange kamper for de eldres rettigheter ved bruk av kollektiv transport. Det var vår kamp gjennom Eldrerådet i fylket at kontanter og bankkort kan brukes av eldre uten gebyr på kollektivtransport. Den kampen vant vi.

Kollektivtransport bør etableres som regulær tilbringertjeneste til en overkommelig pris. Dette for å dekke eldre som bor i stor avstand fra kommunesentra, sitt behov for transport.

Vårt mål er at det skal opprettes flere avganger og at alle skal vite når bussen går, sommer som vinter og at flest mulig skal reise kollektivt. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal ser dette som et viktig trinn i å bygge et aldersvennlig samfunn og vil kjempe for dette som en rettighet.

På vegne av styret i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.