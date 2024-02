På årsmøtet i Møre og Romsdal Høyre 9–11 februar bestemte fylkeslaget å omprioritere satsingen på samferdsel i fylket, og følgende vedtak ble gjort:

Møre og Romsdal Høyre vil:

At veiutbedringer i fylket vårt må prioriteres inntil større fjordkryssingsprosjekter lar seg finansiere.

Rette opp vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Kreve oppstart av utbedringene av eksportveien i Romsdalen gjennom økte rammer til Nye Veier.

At Vegsund-Breivika, (herunder Blindheimstunnelen) blir tatt inn igjen i NTP.

Veibustkrysset-Ørskogfjellet vert bygd ut og at Veibustkrysset vert utbedret, i tråd med vedtatt NTP fra 2022.

At utbygging av Voldatunnelen må på plass.

Jobbe videre for Ferjefri E39. Hafast, Ålesund – Molde og Halsafjordsambandet

Jobbe for Bjerkeset-Astad E39 (Sjukehusvegen) og at den legges i lang tunnel.

Jobbe for viktige riksveier R15 Strynefjellet med arm til Geiranger og R70 Kr. Sund-Oppdal

Ved utbygging på dyrka mark, bør utbygger i størst mulig grad erstatte tapt dyrka areal med tilsvarende areal i nydyrking.

Støtte privatfinansiert fjordkryssing fra Sula til Ålesund.

Utrede muligheten for ferjefri kryssing av Langfjorden, Åfarnes-Sølsnes (FV63)

Erna Solberg kastet også glans over årsmøtet og kunne si at av alle de planlagte fjordkrysningene langs E-39, så ville kanskje Hordfast gjennomføres på grunn av den store samfunnsverdien i dette prosjektet. Like viktig blir da det hun ikke sa: at ingen andre fjordkrysninger har tilsvarende samfunnsnytte.

Fylkesårsmøtet vedtok en fullstendig omprioritering i samferdselspolitikken der vedlikehold av veier ble løftet opp, Eksportveien ble løftet opp, og formulerte et krav om at utfordringene fra krysset i Solevågen til og med Blindheimstunnelen får høyeste prioritet.

Altså – Møre og Romsdal Høyre vil prioritere de prosjektene som gir høyest samfunnsnytte.

Min forventning er da at Høyres lokale og sentrale tillitsmenn jobber samlet for dette, og bidrar til at også Statens vegvesen omprioriterer sine ressurser. Jeg velger også å tro at når partiene nå går inn i en nominasjonsprosess opp mot neste stortingsvalg, så vil Fylkesårsmøtets vedtak være førende for hvordan kandidatlisten vil se ut. Svaret får vi til høsten.