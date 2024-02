Selv om man leser om byggestopp i Oslo, om hytter og boliger som ikke blir igangsatt, så er det på sin plass å påpeke at Møre og Romsdal, sammen med blant andre Rogaland, er annerledesfylkene i denne sammenhengen.

Mye tyder på at rentetoppen enten allerede er nådd, eller i det minste svært nær. Med den lave nyboligbyggingen som har vært siste tiden, kombinert med økt innvandring og mange i jobb, vil det komme en oppgang i boligbyggingen.

For alle bedrifter handler det derfor om å beholde den kompetansen de har, videreutdanne ansatte og være klare for de store investeringene som vil komme fremover. Det vil si at vi trenger akkurat deg – som lærling og ansatt i vår bransje!

Et kjapt søk på byggfakta viser at det ligger mer enn 1.150 planlagte bygg- og anleggsprosjekter i fylket vårt – alt fra store byggefelt til oppdrettsanlegg, nye veier, broer og ferjekaier, forretningsbygg, sykehjem, renseanlegg, skoler, tunneler og mye mer. Ikke alt vil settes i gang, men det sier litt om omfanget av prosjekter som kan komme fremover.

De største entreprenørene i fylket viser allerede til godt med arbeid i 2024, og lærlinginntaket for 2023 var rekordhøyt. Bedriftene er soleklare på at man uansett konjunkturer skal satse på rekruttering.

Læreplassene står klare til de som kan tenke seg å bli dyktige tømrere, betongarbeidere, malere, blikkenslagere, snekkere, murere med mer. Med 130 medlemsbedrifter, med over 150 løpende lærekontrakter, står vi klare til å ta imot minimum 75–80 nye lærlinger også i 2024.

Næringen har et godt samarbeid med staten, fylkeskommunen og kommuner, og kan bidra til at prosjekt kommer i gang og kan gjøres smartere, grønnere og raskere. Vi ønsker lokale eiere som bidrar inn i sine lokalsamfunn og som tar sosialt ansvar ved å opprettholde linjer på skoler, å utdanne akkurat din sønn eller datter, og ved å gjøre det hele med kvalitet.

For ikke å snakke om alle bidragene disse bedriftene kommer med ovenfor idrett, kultur og andre næringer i sine nærområder.

Samtidig kan det være verdt å nevne at det viktigste for en næring er forutsigbarhet gjennom godt regulert arbeid, gjennomsiktige prosesser, godt planarbeid i de ulike kommunene våre og i fylkeskommunen, og fornuftige og forståelige nivå på skatter og avgifter. Det er også viktig at prosjekt og planer ikke dras ut i tid, og at man får svar på anbudene som det regnes på.

Vit derfor at byggenæringen er til å stole på. Bedriftene i Møre og Romsdal skal fortsatt ta inn minst like mange lærlinger som i rekordåret 2023, og vi har masse spennende arbeid som skal utføres i fylket vårt.

Sats på et fag- og svennebrev som gir deg en spennende jobb, med mange muligheter, og der du i tillegg kommer raskt ut i lønnet og meningsfylt arbeid. Bli med og bygg Møre og Romsdal!