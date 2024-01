Vår kommende ordfører i Ålesund vil i kommunens vanskelige økonomi spare penger, og han høres ut til å ville begynne med å privatisere hjemmetjenesten.

Han sier ikke noe om hvordan han vil spare penger. Politikere unnlater vel å svare på sånt. Det trengs folk i det private næringsliv også, og jeg vil tro at disse koster det samme, om ikke mer, enn i kommunen. Hvordan han da vil spare er for folk flest uforståelig. Da forstår jeg ikke annet enn at det er tjenesten han vil redusere. Altså tilbudet til eldre og syke som trenger det.

Jeg er snart 94 år, og ble rammet av hjerneslag for halvannet år siden. Jeg er ute av stand til selv å kle av og på meg, og kan ikke forflytte meg uten rullator eller rullestol. Derfor ble jeg innvilget kommunal hjemmehjelp, slik som loven bestemmer, og slik som alle andre trengende får.

Og jeg er strålende fornøyd med de som kommer til meg hver morgen og kveld, uten unntak. Det er fagarbeidere, sykepleiere eller andre som kommer, alltid hjelpende og smilende, og passer på at helsa er lagom. Er det slike forhold ordføreren vil redusere for å spare penger?

I høst ville jeg ha litt avveksling og reiste på en ukes hyttetur til Lesja. Jeg spurte kommunen der om det var hjelp å få. De sendte hjemmehjelp dagene etter. Det var for dem 3 km å kjøre hver veg. En solskinnshistorie. Det er vel alle kommuner som har kommunal hjemmehjelp, og ikke privatiserte, og hvorfor skal vår kommune være annerledes? Kanskje Frp med Sylvi Listhaug har ei krystallkule å lese i. Hvem vet?