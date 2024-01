At kjøttet på burgeren var tørt og spareribsen var kald er beklagelig. Slik skal det selvsagt ikke være, og vi tar denne tilbakemeldingen med oss videre for å gjøre det enda bedre.

Det skal selvsagt ikke være klumper av majones i hamburgerdressingen, men den skal være chunky og ikke kjørt glatt med stavmikser, så man vil kunne finne finkuttet løk og agurkmiks inni denne.

Egon ble startet for 40 år siden i år. Siden den gang har vi åpnet i de fleste store byene i Norge, inklusiv tre restauranter i Sverige, og våre restauranter er blant de mest populære i alle disse byene.

Menyen vår er som dere beskriver en stor internasjonal meny som trekker inn kjøkken fra flere land. Dette er en meny som svært mange setter pris på, rett og slett noe for enhver. Serveringssystemet gjør også at det er godt å slippe å vente på servitøren for å bestille mer drikke, eller slippe å vente på servitøren for å betale regningen når man skal dra.

Om man ønsker det har vi også bestillingsmulighet ved bordet via QR kode, så får man servert både drikke og mat til bordet.

Jeg ønsker å oppklare noen feil, eller misforståelser i deres anmeldelse av vår restaurant i Ålesund.

«Falskt smør som er brukt». «Ruskete prefabrikkerte råvarer». «Mango- og peanøttsausen smaker verken mango eller peanøtt».

Egon bruker det beste av norske råvarer. Kjøtt av høy kvalitet fra Grilstad kuttes og skjæres lokalt på hvert kjøkken. Sauser og dressinger som du finner på vår meny, lages lokalt på hvert av våre kjøkken. De blir ikke laget av «fabrikk» eller på noe sentralt kjøkken. Men rett og slett av alle våre supre, flinke, stolte kokker som utfører håndverket hver dag. Bearnaisesaus lages også på hver enkelt restaurant fra bunnen av med blant annet eggeplommer og klaret smør fra Tine av høy kvalitet. Mango- og peanøttsausen lages også fra bunnen av og inneholder både mango chutney og Polly peanøtter med mer. Personlig smak kan selvsagt diskuteres, men vi forsøker å legge smaken i et leie som «alle» kan like.

Godt å høre at dere likte både presentasjon av partyplatter og at kyllingbrystet smakte bra og var saftig. Kyllingen er levert av vår stolte leverandør Jæder. Derimot synd å høre at dere fant indrefileten uten smak.

Egon Ålesund har årlig cirka 165.000 gjester, hvorav svært mange faste gjester og grupper som er svært fornøyde. Vårt personale kan naturligvis gjøre feil, men vi bruker store ressurser på opplæring og jobber kontinuerlig på å bli bedre.

Ønsker dere hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning.