Myter og fakta om kommersielle i velferden

Det er ingen tvil om at alle ansatte i barnehagene gjør en veldig viktig jobb, uansett om de jobber i kommersielle, ideelle eller offentlig eide barnehager. Samtidig er det viktig at fellesskapets penger går til best mulig velferd, i stedet for i lomma på utenlandske konserneiere.