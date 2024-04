I sin kronikk i Sunnmørsposten 27. mars skriver Aud Farstad om Hamas sitt angrep mot Israel 7. oktober 2023, og FN sin rapport om seksuell vold mot kvinner som ble utført av Hamas-soldater i forbindelse med angrepet. I rapporten blir det konkludert med at det etter all sannsynlighet ble utført seksuell vold mot kvinner under angrepet.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til mye av det som Aud Farstad skriver. Seksuell vold mot kvinner i krig helt forkastelig, uansett hvem som utfører volden og hvem som er offer. Det er derfor ingen grunn til å bagatellisere rapporten.

Så langt vet vi ikke alt som skjedde den 7. oktober. Forhåpentligvis får vi vite mer en gang i framtida. Vi har kunnet lese at israelske hæren var lite forberedt på at noe slikt kunne skje og at redningsarbeidet derfor ble svært kaotisk.

Man anslår at omtrent 1200 israelere ble drept. I ettertid har det kommet fram at en del av disse faktisk ble drept av israelske soldater. Ifølge NRK.no skjedde dette blant annet ved en kibbutz sør i Israel, hvor israelske soldater bombet et hus hvor israelere ble holdt fanget av Hamas-soldater.

I slutten av kronikken skriver Aud Farstad: «Når nokon seier at dei må sjå dette forferdelege brotsverket i kontekst, er dette heilt uforståeleg for meg». Vi synes dette er en underlig tankegang. Det å sette en hendelse i kontekst trenger ikke å bety at en ønsker å forsvare det som skjedde. Det kan også bety at en ønsker å forklare hvorfor det som skjedde kunne skje.

Hvis vi skal forklare hvorfor Hamas angrep Israel 7. oktober er det ikke nok å si at de gjorde det fordi de er onde. Vi er også nødt til å se på historien og hvordan Palestinerne på Gazastripen har lidd under blokade og jevnlige bombetokter fra Israel i mange år. Vi må også se på hvordan Palestinere på Vestbredden har lidd under okkupasjon, trakassering fra bosettere og vilkårlige fengslinger.

For oss i Palestinakomiteen er det viktig å påpeke at det som skjedde 7. oktober ikke må bli et argument for å rettferdiggjøre Israels svært brutale krig mot palestinerne i Gaza. Det er ikke slik at en ugjerning rettferdiggjør en ny og enda mer alvorlig ugjerning.

Til nå har 33000 mennesker blitt drept i Gaza, 70 prosent av disse er kvinner og barn. Samtidig leser og hører vi daglige meldinger om at Israel hindrer hjelpesendinger å komme inn i Gaza. Resultatet er alvorlig mangel på mat. Både FN og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner melder derfor om sult og at det når som helst kan utbryte en menneskeskapt hungersnød i Gaza.

Det at Aud Farstad ikke er innom det som skjer i Gaza i kronikken er uforståelig. Det er derfor nærliggende å tolke kronikken hennes som et forsvar for Israels uforholdsmessige krigshandlinger.

På vegne av styret i Palestinakomiteen på Sunnmøre.

Eline Nesje. Saad Almina, Amalie Haddal, Benjamin Jacobsen, Aslaug Ervik, Laila Grimstad, Odd Erling Vik Nordbrønd, Ingvild Meling Havnes, Yngve Birkeland.