Formannskapet vedtok 07.11.og si ja til alkoholservering ved Odeon Kino. I forhold til alkoholloven har den enkelte kommune et stort ansvar og dermed frihet til å utforme sin lokale alkoholpolitikk, Odeon Kino har et tilbud rettet mot alle aldersgrupper, men ut ifra det faktiske filmtilbudet ved kinoen vurderer en at barn og ungdom er ei sentral gruppe.

Ålesund kommune har mange barn og ungdommer som ikke trenger å bli påmint om hva alkohol kan ødelegge i et hjem og det å komme på kino og bli sittende i lag med personer som drikker vil for dem føles utrygt. Har dere samvittighet til» å stikke hodet i sanden» i denne saken og frata barn /ungdom gleden ved et kinobesøk? det er nok med en øl eller et glass vin så er deres kinobesøk utrygt.

Det siste «fristed» for de mange «sårbare» barn og ungdommer, som ved kinobesøk kan senke skuldre og en stund være fri fra det liv en møter i et alkoholisert hjem blir tatt fra dem.

Der finnes også voksne som går på kino og som sliter med ettervirkninger fra et alkoholisert hjem og som vil føle ubehag ved alkoholdrikking i kinosalen.

Undertegnede respekterer at voksne mennesker selv bestemmer sitt alkoholinntak men vi har alle et ansvar for barn og ungdommer og deres helse og det er kun to timer et kinobesøk varer.

Viser til at kommunestyret skal treffe vedtak i saker som vert vurdert å være av prinsipiell karakter og undertegnede gir kommunestyret sine representanter en utfordring.

Tør du, som sittende politiker i det nye kommunestyret i Ålesund, stå opp bruke din stemme og skrive under på at nei til alkohol på Odeon Kino vil være av prinsipiell karakter og gjøre om vedtak fattet av Formannskap den 07.11.2023?