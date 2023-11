Hun innleder slik; «tenk om det hadde vært mulig å kombinere cruisetrafikk med byutvikling på sørsida. Kanskje vi må ofre Aspa?»

Knudsen skyver på en måte arkitekt Morten Løvseth foran seg i sin argumentasjon for å få cruiseskipene bort fra sørsida.

Med bakgrunn fra havnevesenet og nå engasjert i politikk, finner jeg må komme med noen kommentarer.

Ja, havnefogden og havnestyret har både rett og plikt til å tale havnas sak, men de skal ikke «skalte og valte». Det gjør de heller ikke. Havnas styrende organer er satt til å være kommunes forvaltnings- og myndighetsorgan for havneanlegg og havneområder. Dette er nedfelt i særlov. I tillegg skal havnestyret utgjøre kommunens kompetanse i havnesaker. Denne kompetansen skal ikke ligge i andre deler av kommuneledelsen. Men havnestyrets myndighet er avgrenset av kommunale areal- og reguleringsplaner.

Knudsen nevner at havnefogden skal forsvare investeringer som er nedlagt havneanlegg. Dette er tiltak som er resultat av ordinære planprosesser og finansiert med betaling fra havnas brukere. Nevnte særlov skal sikre at havnas kapital, som er opparbeidet gjennom brukerbetaling, skal komme brukerne til gode.

Det som heller ikke nevnes er de totale økonomiske ringvirkningene cruisetrafikken medfører for næringslivet i Ålesund og regionen.

Vår kommunedirektør tok i juni initiativ til å igangsette en mulighetsstudie for flytting av cruisehavna til nordsiden. I denne saken mener jeg at både kommunedirektør og kommunestyre har handlet på grensen av sin myndighet. Ansvaret for havnas forvaltning og myndighetsutøvelse skal som nevnt ligge hos havnas styrende organer. Kommunedirektøren på sin side skal påse at bestemmelser i gjeldende kommunale planer skal etterleves. Dersom bruken av havneanleggene ikke passer inn i ønsket byutvikling kan kommunedirektøren fremme forslag om reguleringsendring.

Det er enkelt å produsere fargerike skisser som visualiserer muligheter for endringer av Ålesund sjøside og havneområder uten at økonomiske konsekvenser blir tatt i betraktning. Men dette er konsekvenser som må frem dersom valget står mellom cruisetrafikk og byutvikling.

For øvrig kan jeg ikke se sammenhengen mellom forfall på jugendhus og cruisetrafikk. Snarere tvert om. Det må være mulig å kombinere byutvikling med cruisetrafikk.

Som næringsaktør og næringsutvikler vil det være viktig at havnevesenet bidrar med virksomhet som skaper aktivitet og økonomiske ringvirkninger for byen og regionen. Cruiseanløp er en slik aktivitet. Det vil forsvinne om en privatiserer alle kaifronter. Bysentrum trenger næringsaktivitet, blant annet for å skaffe inntekter til vedlikehold av gamle jugendhus.

Ålesund er en havneby og havna er selve identiteten til Ålesund!