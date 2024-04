NTNU er i pengeknipe, og særlig fakultet for medisin og helsevitenskap er ille ute.

Vi undrer oss nå over om ledelsen på fakultet har gått seg vill i iver etter å spare penger. De foreslår nå å legge ned blant annet master i helsesykepleie ved NTNU, campus Ålesund, og flytte studieplassene til Trondheim.

Helsesykepleierutdanningen er ett av flaggskipene ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Det er god økonomi i utdanningen, og den tilfører instituttet økonomiske ressurser. Master i helsesykepleie har også rekordstore søkertall. Ved forrige opptak i 2022 hadde studiet 233 primærsøkere og 456 søkere på totalt 40 plasser.

Utdanningen ble startet opp i 2004 etter påtrykk fra Møre og Romsdal fylke, for å bidra til å dekke helsesykepleierbehovet i regionen. Behovet er der fortsatt, og utdanningen har stor betydning for både Ålesundregionen og andre regioner i landet.

Helsesykepleiers arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært et politisk satsingsområde i flere år, særlig knyttet til barn og unges psykiske helse, og dette er et tilbud som kommunene er lovpålagt å gi.

Til tross for dette er det fortsatt stor mangel på helsesykepleiere i hele landet. Tall fra Sintef (2020) viser at Norge mangler 2078 av 5663 årsverk. Helsedirektoratet fremhever at det er et sterkt behov for å utdanne flere.

Master i helsesykepleie i Ålesund fikk tildelt studieplasser og har hatt basisfinansiering fra Kunnskapsdepartementet siden 2009. Studiet har god rekruttering og høy gjennomføringsgrad. 27 kandidater skal levere masteroppgave våren 2024. Dette viser god studiepoeng- og kandidatproduksjon, og det bidrar til en bærekraftig økonomi for master i helsesykepleie i Ålesund.

Profesjonsutdanningen Master i helsesykepleie i Ålesund er det sterkeste fagmiljøet NTNU har innenfor helsesykepleie. Fagpersoner på master i helsesykepleie i Ålesund utfører omfattende forskning og fagutvikling på temaet folkehelse og helsesykepleie. Fagmiljøet har vært redaktør og medredaktør for to fagbøker i helsesykepleie som benyttes på master i helsesykepleie nasjonalt.

I tillegg er ansatte ved utdanningen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som medlem av programgruppen for master i helsesykepleie, for utvikling og revidering av Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund er et relativt lite institutt. Nedlegging av Master i helsesykepleie vil få store konsekvenser for fagmiljøet, og vil påvirke de gjenværende studietilbudene ved campus. I tillegg vil det få store konsekvenser for kommunene sine muligheter til å rekruttere helsesykepleiere og tilby tjenester innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Vi undrer oss over hva dette forslaget egentlig handler om. Det kan i hvert fall ikke være verken økonomi eller faglig kvalitet som er argumentene. Det er ikke noe å spare på å flytte studieplassene fra Ålesund. Utdanningen er både faglig og økonomisk bærekraftig.