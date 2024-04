Tenk om du kunne dratt ned til sentrum av Molde, Rauma eller Volda, gått til et åpent kontor og blitt møtt av en advokat som kunne gitt deg én time med helt gratis, juridisk hjelp. Et slik tilbud finnes ikke i dag, men om et regjeringsoppnevnt utvalg får viljen sin, vil dette bli en realitet.

Realiteten er at rettssikkerheten til innbyggere i Møre og Romsdal per dags dato er dårligere stilt enn store deler av landet. Selv om det finnes frivillige rettshjelpstiltak i Norge i dag, er rettshjelpsbehovet Norge dessverre så stort at mange ikke får den hjelpen de trenger.

Om du i dag skulle være så uheldig å bli utsatt for et lønnstyveri, havne i problemer med en utleier, eller motta et avslag du ikke helt forstår fra UDI og ønsker bistand i klageprosessen, er det ikke mange alternativer du som innbygger i Møre og Romsdal har. Med mindre du har råd til å hyre en advokat, er det ikke et eneste fysisk kontor du kan oppsøke for enkel og gratis rettshjelp i hele fylket.

Det finnes altså ikke et eneste lavterskel rettshjelpstilbud i et fylke på nesten 300.000 innbyggere. Dette er et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

I forbindelse med oppfølging av NOU 2020:5: Likhet for loven, har et regjeringsoppnevnt arbeidsutvalg lagt fram en utredning om førstelinjetjeneste. Om utvalget får viljen sin, vil alle kommuner i Møre og Romsdal være sikret et førstelinjekontor for rettshjelp. Helt gratis.

Et førstelinjekontor for rettshjelp ville definitivt bøte på det manglende rettshjelpsbehovet. Utvalget har nemlig lagt opp til at alle innbyggere i Norge skal kunne få gratis førstelinjetjeneste for rettshjelp, uavhengig av inntekt, søknad og sakstype. Samtidig har de foreslått en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud.

Denne førstelinjetjenesten vil fungere som en slags «fastlege» for juridiske problemer. Du får dermed en prat med en advokat som kan gi deg et raskt svar på ditt juridiske problem og eventuelt råd til videre fremgang. En slik ordning vil sikre at man kan avklare saker raskere og dermed unngå unødig lange og dyre prosesser. Ikke minst vil en slik ordning sørge for at rettssikkerheten til folk flest blir styrket.

Det er ikke frivilligheten som skal sørge for at det finnes et tilfredsstillende rettshjelpstilbudet i landet. Tilgang på rettshjelp skal ikke være forbeholdt de velstående få, men tilgjengelig for alle uansett inntekt. En førstelinjetjeneste for rettshjelp er et riktig steg mot et samfunn med mer likhet for loven for alle nordmenn, også de som bor på det vakre Nordvestlandet.