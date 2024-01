Knut Peter Bjørnson Sævik fra Fosnavåg skulle hjelpe kona med bilen da Teslaen hennes gikk rundt på det glatte vinterføret. Da han skulle vise hvordan det skulle gjøres, gikk det heller ikke så bra.

Resultatet av hjelpeaksjonen delte han på sosiale medier, der videoen har blitt sett over 350.000 ganger siden den ble delt for to dager siden. Han delte først videoen på TikTok, der han går under brukernavnet «knutapej».