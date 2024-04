Hør fjerde russespesial her:

I fjerde episode går vi nærmere inn på forekomsten av illegale rusmidler, og filming og spredning av videoer som viser vold eller seksuelle handlinger.

Hvilke oppfordring har politiet til russen? Er de bekymret for forekomsten av illegale rusmidler de neste ukene? Og kan det tenkes at russen oppfører seg på en måte når politiet er i nærheten, og endrer oppførsel når de drar fra stedet?

Ser russen selv mye rus?

Tenker man over hva man gjør på fest, i frykt for at det skal bli filmet og delt, sånn at «alle» ser det?

