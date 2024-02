Det er i et innlegg på X, tidligere Twitter, at Kvadsheim skriver at han har trodd at han har vært siviløkonom i 30 år.

Det var VG som først omtalte innlegget.

– Men det siste halvåret av utdanningen var jeg på utveksling fra NHH på Bocconi i Milano og leverte avsluttende eksamener der. Jeg innser at jeg skulle bedt om endelig godkjenning fra Econa/NHH! Flaut!, står det i innlegget.

Kvadsheim er for nordmenn flest kjent fra TV-programmet «Luksusfellen» som har gått på TV siden 2008. Programmet besøker vanlige mennesker som har havnet i økonomisk uføre fordi de er blitt overforbrukere og har lånt penger over evne.

– Det var kjipt å oppdage, selv om jeg vel først og fremst anser meg som en privatøkonom/forbrukerøkonom, sier Kvadsheim til VG.