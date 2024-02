Rundt 200 mennesker deltok i markeringen, som både besto av appeller fra Paviljongen ved Kongens gate og et fakkeltog i nærliggende gater.

Det var Palestinakomiteen på Sunnmøre som sto bak arrangementet, som egentlig skulle ha vært holdt forrige onsdag.

Da var det derimot for dårlig vær. Denne gangen var det opplett og vindstille, om enn noe kaldt.

Seansen starten med diktlesing av aktivisten Oda Myhre.

Deretter holdt flere personer ulike appeller, som alle gikk på at Israel må slutte å angripe uskyldige palestinere.

Dette er saken Vis mer ↓ 7. oktober 2023 overrasket Hamas med et omfattende angrep over grensen fra Gaza og inn Israel.

Flere tusen raketter ble avfyrt mot israelske mål, og mange hundre Hamas-krigere tok seg over grensen og inn i Israel, der minst 1200 israelere ble drept.

Angrepet er det største Hamas har utført mot Israel noensinne.

Israel svarte med et kraftig angrep mot Gaza både med raketter, fly og soldater på bakken. Mange tusen palestinere mistet livet.

Over 27.000 palestinere er så langt drept i israelske angrep, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området.

De aller fleste av områdets 2,2 millioner innbyggere er fordrevet fra sine hjem, de materielle ødeleggelsene er enorme og minst én av fire innbyggere sulter, ifølge FN.

Kilder: Store norske leksikon og NTB

Aktivist Oda Myhre leste dikt. Foto: Einar Orten Trovåg

– Mangel på medisiner

Mari Svanøy fra Leger uten grenser fortalte om helsearbeidernes situasjon på Gaza-stripen.

Hun la vekt på at de er utslitte etter 123 dager med krigshandlinger.

– De jobber for å redde liv mens de frykter for sitt eget. Det er også mangel på medisiner. Det er ikke bare bomber som dreper. Det gjør blant annet også kroniske sykdommer, sa Svanøy.

Mange barn drept

Ingunn Slottsvik fra Fellesorganisasjonen Møre og Romsdal prøvde å sette antallet på døde som følge av krigshandlingene, og spesielt antallet døde barn, i en sammenheng.

– Krigen har tatt over 27.000 liv. Av disse er over 11.000 barn. Det er vanskelig å forestille seg hvor mange dette er. I Ålesund kommune er det for eksempel rundt 13.000 barn. Omtrent hvert 15. minutt dreper Israel et barn, sa Slottsvik.

Hun la også vekt på at ingen steder er trygge, i tillegg til at det er mangel på mat og drikke. Nødhjelp til Gaza-stripen blir stoppet, sa Slottsvik.

– Må få konsekvenser

Siri Vik Bakken fra Sosialistisk Venstreparti snakket om den politiske situasjonen som følge av konflikten.

– Israel hører ikke på kravene om våpenhvile. Nå må det settes makt bak kravene. Å bryte folkeretten må få konsekvenser, mener Vik Bakken.

Odd Erling Nordbrønd fra Palestinakomiteen på Sunnmøre la også vekt på at også journalister har blitt drept i konflikten, og at det kan gjøre det krevende å få troverdige rapporter fra krigføringen.

