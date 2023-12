Det vert onsdag morgon meldt om trafikkork i Vikane i Volda. Trafikken mot Ørsta står heilt stille.

Det vert meldt at to bilar var innblanda i eit mindre trafikkuhell, og at trafikken byrja å gå som normalt igjen etter at bilane vart tekne vekk frå vegbana.

Kl. 07.51 vart det meldt at trafikken løyste seg opp.