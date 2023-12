Styret i Helse Møre og Romsdal har foreslått å utsette innføringen av Helseplattformen, på grunn av de store problemene som har vært ved St. Olavs hospital i Trondheim. I stedet har Helse Møre og Romsdal foreslått å gå i dialog med Helse Midt-Norge en ny plan for innføring.

Seint mandag kveld kom innstillinga fra adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt. Han anbefaler stø kurs mot innføring av Helseplattformen Helse Møre og Romsdal i april, men at det tas en fot i bakken ut på vinteren for å se hvordan det ligger an.

«Det er helt avgjørende for tilliten i fortsettelsen at videre arbeid tar utgangspunkt i den risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført av Helse Møre og Romsdal HF i november», skriver Slørdahl blant annet.

I realiteten er dette overkjøring, mener likevel partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet (Frp). Hun er også leder for Mørebenken på Stortinget.

– Ved St. Olavs hospital er det meldt om alvorlige pasientskader, nestenulykker, nedsatt behandlingskapasitet, høyt sykefravær og rekrutteringsproblemer på grunn av plattformen, skriver Listhaug ei pressemelding.

– Fylkeslegen har koblet dødsfall direkte til Helseplattformen. Riksrevisoren og Helsetilsynet har sagt at det har ført til redusert pasientsikkerhet, skriver hun videre.

– Det skulle gå så mye bedre i Helse Midt

Hun mener at Stig Slørdahl, administrerende direktør for Helse Midt-Norge, har ansvaret for at Epics løsning for pasientjournal ble valgt.

– Slørdahl har jo ansvaret for at Helseplattformen i sin tid ble valgt, sier Listhaug til Sunnmørsposten.

– Det ble gjort tross sterke advarsler fra mange hold. Det var en stor diskusjon i media, og Danmark og Finland hadde jo hatt dårligere erfaringer med dette systemet. Men det ble avfeid. Man valgte å gå videre med det likevel. Nå hadde de lært av Danmark og Finland. Det skulle gå så mye bedre når man innførte det i Helse Midt. Fasiten er at det stemmer ikke. De advarslene burde vært hørt på, sier Listhaug.

Mens Helseplattformen ofra adm.dir Torbjørn Vanvik, sitter fortsatt Stig Slørdahl som øverste direktør i Helse Midt.

– Det er han som er ansvarlig. Det er derfor jeg stiller spørsmål med om Slørdahl er den rette til å lede Helse Midt videre. Det virker å ha gått stor prestisje i saken for han, sier Listhaug.