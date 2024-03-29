Перш за все, хочу сказати, що всі назви релігійних свят в Україні повинні бути написані великої літери. Ось чому я і збираюся писати тут Великдень великими літерами.

Святкування Великодня в Україні припадає на 31 березня для католиків і на 5 травня для православних 2024 року. Це одне з найважливіших християнських свят. Багато християн вважають, що Ісус Христос помер і воскрес в ті дні.

Великдень в Україні має свої традиції. Ці традиції злилися з давніми звичаями весняного рівнодення, коли день і ніч мають однакову довжину. Підготовка до святкування починається заздалегідь, коли українці проводять тривалий піст. Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним тижнем, і протягом цього тижня багато людей миють будинок, прибирають і прикрашають вишитими рушниками, які передаються з покоління в покоління.

Пасхальний стіл українців у Норвегії. Правий нижній кут - нарізана паска. Foto: Олена Небесна.

Три символи

На Великдень українці роблять ритуальну традиційну випічку, звану паскою. До паски додається кілька яєць, щоб тісто набуло насиченого жовтого кольору, що символізує сонце. Зверху паски прикрашені фігурками птахів, квітами та іншими прикрасами. Це було традицією ще з весняного рівнодення, коли люди пекли булочки або печиво у формі жайворонка та квітів. Цей орнамент символізує весну, життя і родючість.

Ще одним символом Великодня в Україні є верба. Гілки і гілочки заносять в будинок і тримають там до Великодня. Чому верба? Тому що в Біблії ми бачимо епізод, коли Ісус Христос їде в Єрусалим на ослі, а люди розкладають одяг і пальмові гілки перед його ногами. В Україні у них немає пальм, тому верба є українським символом.

Третім символом Великодня в Україні є крашанка — кольорові яйця, що символізують сонце, життя і воскресіння. В Україні розвинене мистецтво малювання яєць.

Паска з шоколадного тіста. Foto: Юлія Гринник.

Сімейне свято

У день Великодня прийнято збирати в один кошик різні продукти: паску, крашанку, ковбасу, горілку та інше. Всі ці вироби прийнято благословляти в церкві. Тому багато людей збираються біля входу в церкву ще затемна, чекаючи ранкової служби і благословення. Після цього вони йдуть додому і їдять всю продукцію з кошика. На десерт всі їдять паску і стежать за тим, щоб жоден її шматочок не пропав даремно.

Великдень - це сімейне свято, і за традицією українці збираються сім'єю, щоб відсвяткувати. Це найкраще свято року.

Сьогодні не обов'язково прикрашати на Великдень фігурками квітів або птахів. Сьогодні існують готові помадні суміші і посипки для випічки, які часто використовуються. Існують також наклейки для яєць. У магазині люди також можуть придбати готову великодню випічку, якщо не мають часу для випічки вдома.

Foto: Юлія Гринник. Foto: Юлія Гринник

Рецепт великоднього хліба(паски):

Існує безліч різних рецептів великоднього хліба, але класичний варіант такий:

Інгредієнти:

0,5 літра молока

100 грам дріжджів, вологих або 30 грам сухих

3 столові ложки цукру

8 столових ложок борошна

10 яєчних жовтків

100 грам сметани

50 грам сала

150 грам вершкового масла (82%)

50 мл нерафінованої олії

0,5 ч.л. солі

225 грам цукру

1 пакетик ванільного цукру

1.200 грам борошна

0,5 ч. Л. куркуми

Цедра 1 лимона

400 грам сухофруктів або 200 грам сухофруктів і 200 грам родзинок

Підготовка:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якшилося. Розбийте яйця і відокремте білки від жовтків. Процідіть борошно через сито.

Процедура:

Почніть з підготовки дріжджового тіста. У миску наливаємо молоко, додаємо цукор і перемішуємо вінчиком. Потім додайте дріжджі — якщо вони свіжі, їх потрібно подрібнити і подрібнити вручну. Додайте сухі дріжджі після борошна. Добре перемішайте, додайте борошно і знову ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Тісто має бути рідким, як млинцеве тісто. Накрийте миску поліетиленовою плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин.

Поки тісто відпочиває, змішуємо в невеликій мисці розм'якшене вершкове масло, розтоплене сало, сметану, цукор, ванільний цукор і половину чайної ложки солі. Потім додайте 10 жовтків і збийте міксером до отримання однорідної маси.

Вилийте яєчну суміш у дріжджове тісто, що піднялося, потім просійте борошно через сито. Краще робити це в кілька оборотів, щоб уникнути засмічення тіста борошном.

Змастіть робочу поверхню маслом і добре вимісіть тісто руками. Вимісити необхідно 15-20 хвилин, періодично додаючи масло. Потім кладемо його назад в миску і накриваємо поліетиленовою плівкою. Поставте його в тепле місце і залиште на 1,5 години без протягів.

Після закінчення зазначеного часу змастіть руки маслом і знову замісіть тісто. Додайте цедру лимона, родзинки, подрібнену курагу або цукати, попередньо обвалявши їх у борошні. Знову накрийте тісто поліетиленовою плівкою і залиште приблизно на годину.

Форми для випічки змастіть маслом і застеліть папером для випічки. Змастіть руки маслом, зніміть шматок тіста і сформуйте пласт. Покладіть його у форму так, щоб вона заповнилася приблизно на третину, а потім чекайте, поки тісто підніметься. Верх хліба можна прикрасити тасьмою з тіста, такими фігурками, як птахи і хрестик. Перед тим як поставити паски в духовку, змащуємо їх яєчним жовтком.

Розігрійте духовку до 160 градусів Цельсія. Випікайте паски близько 1 години, потім вийміть їх і почекайте, поки вони охолонуть.

При бажанні паски можна прикрасити глазур'ю і зверху кондитерськими посипками. Традиційними прикрасами на Великдень є квіти і птахи, приготовані з обрізків тіста з ягодою всередині і запечені в духовці.