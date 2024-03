For det første vil jeg si at alle navnene på religiøse høytider i Ukraina skal skrives med stor bokstav. Derfor skal jeg også skrive Påske med stor bokstav her.

Feiringen av Påske i Ukraina faller på 16. april for de ortodokse og på 9. april for katolikker. Dette er en av de viktigste kristne høytidene. Mange kristne tror at Jesus Kristus døde og gjenoppsto i disse dagene.

Påske i Ukraina har sine egne tradisjoner. Disse tradisjonene har smeltet sammen med de eldgamle skikkene på vårjevndøgn, når dag og natt er like lange. Forberedelsene til feiringen begynner på forhånd, når ukrainerne holder en lang fastetid. Den siste uken før Påske kalles den Hellige Uke, og i løpet av denne uken vasker mange mennesker huset, rydder opp og pynter med broderte håndklær som går i arv fra generasjon til generasjon.

Foto: Olena Nebesna

Tre symboler

Til Påske lager ukrainerne rituelle tradisjonelle bakverk, kalt paska. Til paska tilsettes flere egg, slik at deigen får en rik gul farge, som symboliserer solen. Ovenfra blir beltene dekorert med figurer av fugler, blomster og annen pynt. Dette har vært en tradisjon siden vårjevndøgn, da folk bakte boller eller småkaker formet som lerkefugler og blomster. Denne pynten symboliserer våren, livet og fruktbarheten.

Et annet symbol på Påske i Ukraina er piletre. Grener og kvister tas med inn i huset og beholdes der til Påske. Hvorfor pil? Fordi i Bibelen ser vi episoden når Jesus Kristus rir inn i Jerusalem på et esel, og folk sprer klærne og palmegrenene foran føttene hans. I Ukraina har de ikke palmer, derfor er pil treet et ukrainsk symbol.

Det tredje symbolet på Påske i Ukraina er krashanka – fargede egg, som symboliserer solen, livet og oppstandelsen. I Ukraina er det utviklet en kunst å male egg.

Foto: Yuliia Grynyk

Familiehøytid

På Påskedagen er det vanlig å samle forskjellige produkter i en kurv: paska, krashanka, pølse, vodka og andre ting. Det er vanlig å velsigne alle disse produktene i kirken. Derfor samles mange mennesker ved inngangen til kirken etter mørkets frembrudd og venter på morgengudstjenesten og velsignelsen. Etterpå drar de hjem og spiser alle produktene fra kurven. Til dessert spiser alle paska og passer på at ikke en eneste smule av den går til spille.

Påske er en familiehøytid, og ifølge tradisjonen samles ukrainerne som en familie for å feire. Det er den beste høytiden i året.

I dag er det ikke obligatorisk å pynte til Påske med figurer av blomster eller fugler. I dag finnes det ferdige fondantblandinger og strø til baking som brukes ofte. Det er også klistremerker for egg. I butikken kan folk også kjøpe ferdig Påskebakst hvis de har dårlig tid til å bake hjemme.

Foto: Yuliia Grynyk

Oppskrift på påskebrød:

Det finnes mange ulike oppskrifter på påskebrød, men den klassiske versjonen er som følger:

Ingredienser:

0,5 liter melk

100 gram gjær, våt eller 30 gram tørr

3 ss sukker

8 ss mel

10 eggeplommer

100 gram rømme

50 gram smult

150 gram smør (82 %)

50 ml uraffinert olje

0,5 ts salt

225 gram sukker

1 pose vaniljesukker

1.200 gram mel

0,5 ts gurkemeie

Skall av 1 sitron

400 gram tørket frukt eller 200 gram tørket frukt og 200 gram rosiner

Forberedelse:

Ta smøret ut av kjøleskapet i forkant slik at det mykner. Knekk eggene og skill hvitene fra plommene. Sil melet gjennom en sikt.

Fremgangsmåte:

Begynn med å forberede gjærdeigen. Hell melk i en bolle, tilsett sukker og bland med en visp. Tilsett deretter gjæren – hvis den er fersk, må den knuses og smuldres for hånd. Tilsett tørrgjær etter melet. Bland godt, tilsett mel og bland igjen grundig til en jevn masse. Deigen skal være flytende, som pannekakerøre. Dekk bollen med plastfolie og la den stå på et lunt sted i 30 minutter.

Mens deigen hviler, blander vi myknet smør, smeltet smult, rømme, sukker, vaniljesukker og en halv teskje salt i en liten bolle. Tilsett deretter 10 eggeplommer og pisk med en mikser til en jevn masse.

Hell eggeblandingen i gjærdeigen som har hevet, og sikt deretter mel gjennom en sikt. Det er bedre å gjøre dette i flere omganger for å unngå å tette deigen med mel.

Smør arbeidsflaten med olje og elt deigen godt med hendene. Det er nødvendig å elte i 15–20 minutter, med jevne mellomrom tilsettes olje. Deretter legger vi den tilbake i en bolle og dekker den med plastfolie. Sett den på et varmt sted og la den stå i 1,5 timer uten trekk.

Etter den angitte tiden, smør hendene med olje og elt deigen igjen. Tilsett sitronskall, rosiner, hakkede tørkede aprikoser eller kandisert frukt, etter å ha rullet dem i mel tidligere. Dekk deigen igjen med plastfolie og la den stå i omtrent en time.

Smør bakeformene med olje og kle dem med bakepapir. Smør hendene med olje, ta av et stykke deig og form et lag. Legg det i formen slik at den fylles omtrent en tredjedel, og vent deretter på at deigen hever. Toppen av brødet kan dekoreres med en flette av deig, figurer som fugler og et kors. Før vi setter brødene inn i ovnen, smører vi dem med eggeplomme.

Forvarm ovnen til 160 grader Celsius. Stek brødene i ca. 1 time, ta dem deretter ut og vent til de er avkjølt.

Ved ønske kan brødene pyntes med glasur og konfektstrøssel på toppen. Tradisjonell pynt til påsken er blomster og fugler laget av deigrester med et bær inni og bakt i ovnen.

Olena Nebesna Foto: Nils Harald Ånstad

