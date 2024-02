– Grunnen til at vi valgte å melde oss på er at vi syns det er en spennende utfordring å få møte et potensielt bedre lag. Og det fikk vi virkelig nå, sier Harøy-trener Rolf Borgan til Sunnmørsposten.

Laget hans skal nemlig møte Ørsta i første runde av Sunnmørsposten Cup. For å sette oppgjøret i kontekst, så var Ørsta bare målforskjell unna å bli kretsmestere i 4. divisjon forrige sesong, mens Harøy ble nr. 6 i A-sluttspillet i 6. divisjon.

– Det var litt humring i gruppa da Ørsta ble trukket. Men gutta er tøffe, de tar en utfordring, sier Borgan.

Straffespark

På grunn av divisjonsforskjellen mellom laga, så får Harøy ta to straffespark før kampstart. Ett straffespark for hver divisjon.

– Vi bør i alle fall sette dem om vi skal ha en sjanse. Vi har en dreven straffeskytter i Stian Harnes, som fortsatt er med.

Borgan håper på stort oppmøte til det sjeldne oppgjøret mellom Harøy og Ørsta, som spilles 25. februar. Laga har ikke møttes i seriespill etter årtusenskiftet.

– Når jeg ser ut nå, så håper jeg i alle fall det blir bedre vær den søndagen. Men folk bruker å være flinke til å stille opp og det er viktig.

1 / 3 Slik spilles 1. runde av Sunnmørsposten Cup





Gruppespill

På kvinnesiden er det gruppespill som gjelder i starten av cupen, på grunn av få påmeldte lag. Der består gruppe 1 av Aksla/Guard, Volda, Hødd og Sykkylven, mens gruppe 2 er Aksla/Guard 2, Herd og HaNo.

– Jeg tror alle laga har tapt seg litt fra fjoråret, men jeg tror kanskje Volda skal være sterkest. Vi får kjempe om en andreplass i gruppa, det får være målet, sier Bjarte Larsen, som er trener for Aksla/Guard.

Han skal også være assistent for andrelaget til klubben, som er med i den andre gruppa. Også der er målet å ta seg videre som nummer to.

– Drømmescenarioet er at lagene møtes i semifinalen.

For Aksla/Guard er første kamp hjemme mot Volda.

– Det skal bli gøy. Vi er veldig gode hjemme. Vi vant alle ni kampene i Ratvika i fjor, men samtidig så er vi bare fire spillere igjen fra den elleveren som slo Volda, så det blir et helt annet lag denne gangen.

I tillegg til Aksla/Guard – Volda, spilles Sykkylven – Hødd og Herd – Aksla/Guard 2 i den første runden.

Vinneren av Sunnmørsposten Cup på herresiden får en treningskamp mot AaFK før 2025-sesongen, en plass i NM-kvaliken, pokal og pengepremie. For damene er det treningskamp mot AaFK Fortuna, pokal og pengepremie.

Sunnmørsposten skal sende flere av kampene fra 1. runde direkte:

Torsdag 22. februar

Kl. 18.30: Spjelkavik 2 – Bergsøy

Søndag 25. februar

Kl. 14.00: Harøy – Ørsta (hovedkamp)

Kl. 16.00: Herd – Emblem

Kl. 18.30: Aksla/Guard – Volda

– Vi tjuvstarter med oppgjøret Spjelkavik 2-Bergsøy, så klinker vi til med «supersøndag» 25. februar. Da skal vi sende tre kamper på rad, og den første kampen blir hovedkampen med en ekstra tung satsing både før, undervegs og etter kampen. Her må klubbene benytte muligheten til å bygge så godt som mulig opp rundt kampene, slik at vi får en fin ramme rundt, sier sportsleder Kristian Stenerud i Sunnmørsposten.