I forrige uke gikk fristen ut for å melde seg på Sunnmørsposten cup. Totalt var det påmeldt 46 lag til cupen: 39 herre – og sju damelag, men i ettertid har det kommet med et åttende damelag: Brattvåg.

Ettersom det ikke ble flere enn åtte damelag, blir det gjennomført et gruppespill med to grupper. Der går de to beste lagene går rett inn i semifinalene, som etter planen skal spilles i uke 36. Finalen går i uke 40. Følgende damelag er påmeldt: Aksla/Guard, Aksla/Guard 2, Brattvåg, HaNo, Herd, Hødd, Sykkylven og Volda.

Aksla/Guard har meldt på to damelag i Sunnmørsposten cup. Her fra en kamp mellom Aksla/Guard mot Herd 2 i 3. divisjon i fjor. Foto: Aleksander Svendsen

Walkover

I herreklassen kommer det til å bli trukket ut 14 lag som skal utgjøre 1. runde, mens de øvrige lagene får walkover til 16-delsfinalen. Grunnen til at det gjøre slik, er fordi det er 39 påmeldte lag. Det betyr at det fra neste cuprunde vil være 32 lag med.

Disse lagene er påmeldt: Aksla, Bergsøy, Bergsøy 2, Blindheim, Brattvåg 2, Ellingsøy, Emblem, Giske, Godøy, Guard, HaNo, Hareid, Hareid 2, Harøy, Hasundgot, Herd, Hovdebygda, Langevåg, Langevåg 2, MTG, Norborg, NTNUIÅ, NTNUIÅ 2, Ravn, Rollon, Sande, SIF/Hessa, Spjelkavik 2, Spjelkavik 3, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Valder, Vanylven, Volda, Volda 2, Åmdal og Ørsta.

Delvis ferdig før sesongstart

Tirsdag kl. 12.00 sender vi direktesendt trekning av 1. – og 2. runde for herrene, mens gruppene for damene vil bli trukket først. Det eneste som er bestemt på forhånd der, er at Aksla/Guard sine to lag går inn i hver sin gruppe. Etter planen skal både damenes gruppespill og herrenes åttedelsfinale være ferdigspilte før sesongstart i de ulike divisjonene.

Den første cuprunden for herrene skal spilles i uke 9, mens den første kampen i gruppespillet for damene går uka etter. Premien til det vinnende herrelaget blir en treningskamp mot AaFK vinteren 2025, mens damelaget får møte AaFK Fortuna. Det blir også pokaler og en pengepremie, i tillegg får vinneren plass i NM-kvalifiseringen på herresiden.