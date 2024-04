I år, som i fjor, skal Sunnmørsposten ta i bruk NTBs fotballrobot. Du finner den ved å gå til smp.no/lokalfotballen

I portalen «Lokalfotballen» kommer det referater fra omtrent samtlige kamper i lokalfotballen på Sunnmøre, fra aldersbestemt fotball fra 13 år og oppover til seniorklassene. Flere serier er allerede i gang, mens de fleste sparkes i gang i løpet av den kommende uka.

Referatene blir automatisk generert av en robot hos Norsk Telegrambyrå (NTB). Den henter data fra fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem, også kalt FIKS, og gjør det om til kampreferater basert på informasjonen som trenere og lagledere legger inn.

Det betyr med andre ord: Til mer informasjon lagene legger inn om kampene sine, til bedre forutsetninger får roboten til å kunne lage gode kampreferater.

«Lokalfotballen» følger de samme reglene som er lagt inn i FIKS, som betyr at spillere som av ulike årsaker ikke skal være synlige, heller ikke blir det i kampreferatene.

Lagbilder

Sunnmørsposten ønsker å få på plass lagbilder av flest mulige lag, slik at vi kan bruke disse sammen med fotballrobotens referater. Da vil det også være gode muligheter for at nettopp ditt lag dukker opp på fronten på smp.no.

Lagbilder kan sendes til sport@smp.no. Husk på å opplyse hvilket lag det gjelder.

Vi tar også med glede imot tips til saker om spillere, trenere, dommere, andre aktører eller hendelser fra lokalfotballen.