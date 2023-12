For to uker siden ble det klart at Sunnmørsposten og Sunnmøre Fotballkrets inngikk et samarbeid om Sunnmørsposten cup fra neste år av. Det blir en cup for klubber fra 6. divisjon og oppover til 3. divisjon.

Premien til det vinnende herrelaget blir en treningskamp mot AaFK vinteren 2025, mens damelaget får møte AaFK Fortuna. Det blir også pokaler og en pengepremie, i tillegg får vinneren plass i NM-kvalifiseringen, hvis det er med mer enn 20 lag i herreklassen.

Målet er at første runde av cupen skal gjennomføres i månedsskiftet februar/mars, så vil antall lag avgjøre hvor mange runder som spilles.

Tolv lag klare

Hver runde blir trukket, og trekningen sender Sunnmørsposten direkte. Taper man første kamp, er man ute av turneringen. Blir et 6. divisjonslag trukket mot et 3. divisjonslag, vil førstnevnte lag få tre straffer før kampen. Scorer de på alle straffene, starter kampen på 3–0 til 6. divisjonslaget.

I forrige uke åpnet Sunnmøre Fotballkrets for påmelding til cupen i Fiks, og påmeldingsfristen er satt til 15. januar. Det er så langt tolv påmeldte lag til cupen:

Aksla 1 og Aksla 2 (damer) og Aksla, Emblem, Hasundgot, NTNUIÅ, NTNUIÅ 2, Spjelkavik 2, Spjelkavik 3, Stordal, Valder og Giske.

Skal sende flere kamper

Sunnmørsposten kommer til å velge ut en eller to hovedkamper hver runde. Disse skal vi sende direkte med flere kamera på plass. Tanken er å spille to cuprunder før seriestarten, og at den første runden spilles i månedsskiftet februar-mars.

Det er også mulig å melde på 2. lag i cupen, men spillere kan ikke flyttes fram og tilbake mellom 1. og 2. laget.

Det er Sunnmøre Fotballkrets som er teknisk arrangør for turneringen. Det vil si at det er de som tar imot påmeldingene, setter opp banene for kampene og dommere. Sunnmørsposten skal lage blest rundt arrangementet.