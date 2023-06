Bør innføre eit semester der studentane lærar å skrive skikkeleg norsk

I debatten om status til og behov for norsk fagspråk ved universitet og høgskolar gir leiande aktørar ved universitet og høgskolar uttrykk for at engelsk bør overta: All undervisning bør vere på engelsk, lærebøker og studentanes skriftlege arbeid likeins.