Frp-leder Sylvi Listhaug gikk på en smell i sitt første stortingsvalg som leder for Fremskrittspartiet. I helga ble hun gjenvalgt som leder, og er på god veg til å løfte partiet opp fra dumpa.

Regjeringsmakt er målet. Aleine sammen med Høyre.

Skal hun ta partiet tilbake til historiske høyder igjen, må hun imidlertid gjøre det bedre i storbyene enn nå – og få flere kvinner med på laget. Begge deler kan bli krevende å få til.

Listhaug overtok et parti i krise for tre år siden. Da Siv Jensen kunngjorde sin avgang i januar 2021 hadde Frp under ti prosent i oppslutning på målingene. Lederskiftet var ingen umiddelbar mirakeloppskrift.

Partiet hentet seg litt inn igjen fra sjokkmålingene, men ikke mer.

I det siste har imidlertid resultatene begynt å komme. De siste 12 månedene har Frp ligget på drøyt 13 prosent i snitt, mens resultatet så langt i april er på 15,2 ifølge nettstedet Poll of polls. På en måling for Aftenposten og NRK passerte partiet til og med Ap med en oppslutning på 17,6 prosent.

Da Listhaug overtok som partileder gjorde hun det med en gang klart at det ikke var valget i 2021 hun ville måles på, men stortingsvalget i 2025. Det er nå knapt halvannet år unna.

Skal hun løfte partiet til gamle høyder, begynner det å haste.

Etter landsmøtet i helga er det to satsinger som peker seg ut. Partiet må gjøre det bedre i storbyene, og det må lokke til seg flere kvinner. Begge deler sliter Frp med. Bare SV har like skeiv kjønnsfordeling blant velgerne sine, men da med motsatt utslag. Og partiet skraper bunnen i storbyene.

Hans Andreas Limi og Sylvi Listhaug i salen under landsmøtet i helga. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Lukten av nylagt asfalt er lukten av frihet og trygghet», sa Listhaug i landsmøtetalen sin fredag. Lukta av asfalt er imidlertid ikke det som lokker storbyvelgerne – og i alle fall ikke om de også er kvinner. Frps problem er at veg, bil og kamp mot bompenger er blant partiets sterkeste merkesaker.

Ifølge Norsk medborgerpanel prioriterer et flertall av kvinnene – og et flertall av storbyvelgerne, vern foran vekst og kollektivsatsing foran bil. De er mer positive til utfasing av fossilbiler og tiltak mot klimaendringer enn folk på bygda. Og enda mer enn om vi ser på Frps kjernevelgere.

Frp-topp Hans Andreas Limi har jobben fram mot landsmøtet neste år med å sy sammen et program som skal lokke flere velgere i disse to gruppene. Han står i et vanskelig dilemma. Skal partiet snakke mindre om asfalt, vil det skyve fra seg kjernevelgere.

I mange av disse sakene er det snakk om motstridende verdier.

Lukta av asfalt kan både lokke og provosere. Listhaug kan godt klare å løfte partiet videre fram til neste valg, men neppe med å prøve å gjøre alle til lags.