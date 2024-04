Det skaper kraftige reaksjoner på grasrota i Senterpartiet at regjeringen har gått til Høyre og Venstre for å sikre flertall for stortingsmeldingen for en opptrappingsplan for landbruket.

Tre av Senterpartiets mest markante stemmer i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, Jan Ove Tryggestad og Arne Sandnes, skriver i et innlegg i Sunnmørsposten at dette kaster skam over partiet.

«I ein heil mannsalder har vi bore det grøne kløvermerket på jakkeslaget med byrgskap og frimot. No er dette i ferd med å endre seg til skam. Skam over at Senterpartiet let kjerneveljarane sine i stikka i ein lagnadstime for land og folk», skriver de tre.

Det er sterke ord.

De er ikke alene. At Senterpartiet i denne saken har vraket støtten de kunne fått fra SV, MDG, KrF og Rødt til fordel for Høyre og Venstre skaper harme i landbruket over store deler av landet.

Forliket med høyresiden innebærer en økt satsing på plantebasert produksjon for å styrke selvforsyningsgraden og matberedskapen. I tillegg skal fisk og sjømat inn som en del av norsk matberedskaps-politikk.

Det siste er interessant.

Landbruket har i alle år kjempet mot at fisken skal inn i beregningsgrunnlaget for selvforsyningsgraden. Ved å holde fisk utenfor har vi endt på en selvforsyning av mat på drøyt 40 prosent, noe som har gjort beredskapshensyn og matsikkerhet til gode argumenter for økte overføringer til landbruket.

De argumentene er nå svekket.

Samtidig ligger et vedtak i kvotemeldingen for fiskeriene og venter rett rundt hjørnet. Meldingen ligger til behandling i samme komité på Stortinget.

Det er grunn til å merke seg at i kvotemeldingen har Senterpartiet i Møre og Romsdal argumentert kraftig for at regjeringspartiene skal søke flertall med nettopp Høyre og Venstre, og ikke venstresiden med SV i spissen.

Senterpartiets Geir Inge Lien har gått så langt som å si at det er utelukka for Senterpartiet å inngå forlik med SV og Rødt i kvotemeldingen.

Striden det står om er flytting av en mindre del av torskekvoten fra havfiskeflåten til sjarkflåten. Dette sier SV og Rødt ja til, Høyre og Venstre sier nei.

Argumentene fra både Ap og Sps fylkeslag på Vestlandet i forhold til kvotemeldingen er at en må søke samarbeid til høyresiden for å få et bredt forlik som står seg over tid med skiftende regjeringer.

Nå har Sp og Ap på Stortinget gjort nettopp det i meldingen om en opptrappingsplan for landbruket.

Så gjenstår det å se hva partiet gjør når fisken kommer på bordet.

Ender det med at Senterpartiet går til høyresiden for å sikre flertall for ny landbrukspolitikk, og til venstresiden for å sikre nye kvotepolitikk, er partiet i sum garantert trøbbel.