Kutt, nedlegginger og sammenslåinger av sjukehus gir brennheite lokaliseringsdebatter i Helse-Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre spår at vi vil få flere slike i årene som kommer.

Han har trolig rett, og det lover slett ikke godt.

Kunsten er nemlig ikke å skape slike debatter, men å unngå dem. Skal vi gjøre det, må det investeres tungt i sjukehussektoren. Det må skje nå. Venter vi, er ikke debattene det verste problemet vi må hanskes med.

Statsministeren var gjest i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen, dagen etter han hadde holdt sin tredje nyttårstale. Her fikk han spørsmål om det er et mål å beholde alle lokale sjukehus, eller om vi må venne oss til at det blir færre lokalsjukehus med akuttilbud.

Støre slo fast at god beredskap og trygghet for folk skal ligge fast.

Mangelen på helsepersonell banker imidlertid stadig hardere på sjukehusdørene. Ifølge Helsepersonellkommisjonen er det ikke mangelen på penger som blir den store utfordringen for helsesektoren i årene som kommer, men mangelen på folk.

I dag merkes dette aller tydeligst i nord. Der har forslag om å kutte akuttilbudet i Lofoten og Narvik utløst heftig debatt. Dette er imidlertid bare en forsmak på hva vi andre har i vente. Det vil bli færre ansatte per pasient, først i distriktene og etter hvert i hele landet, delvis som følge av en raskt aldrende befolkning.

Å utdanne flere er en del av løsningen, men ikke hele.

Helsesektoren må effektiviseres ytterligere, og det må prioriteres tøffere uten at det går på bekostning av kvalitet, trygghet og pasientsikkerhet. Ansatte i Helse-Norge kan ikke løpe fortere. Legges byrden over på de som jobber i sektoren, blir det bare vanskeligere å skaffe nok helsepersonell.

Vi kan ikke fortsette som i dag, og tro at det løser framtidas utfordringer. Vi må bruke mer penger på nye sjukehusbygg, mer moderne medisinskteknisk utstyr og digitale løsninger som legger til rette for mer effektiv drift. Dette er investeringer vi ikke kan vente med.

I tillegg må vi vente endringer i sjukehusstrukturen og oppgavefordeling. Støre sier det slik: «Om vi sier at sykehusstrukturen skal være helt lik, som var i fjor, så svikter vi befolkningen». Han utdyper dette med at det ikke er hvor langt du bor fra et akuttsjukehus som avgjør hvor god hjelp du får.

Her kaster han en brannfakkel inn i både Senterpartiet og lokale sjukehuskamper – dagens og framtidige. En slik fakkel er nok nødvendig, men skal han unngå full fyr må han fram med lommeboka og investere mer i nødvendig omstilling tidlig nok. Bare slik kan han sørge for å ivareta folks opplevelse av trygghet.

Og det var visst ikke penger som var utfordringen?