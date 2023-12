Hva som enn skjer med kommunegrensene i framtida bør en slik øvelse aldri gjenta seg.

Avtroppende Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal sier hun har mistet troa på fylkeskommunen og mener nye og store regionkommuner er løsningen.

Fra 1. januar gjenoppstår Ålesund som en ny og mindre kommune, mens Haram igjen blir egen kommune.

Forsøket Solberg-regjeringen gjorde på å tegne kommunekartet på nytt mislyktes i stor grad.

Møre og Romsdal er fortsatt dominert av små og mellomstore kommuner.

Vegen fram til nye og større regionkommuner synes lang. I så måte lever fylkeskommunen trygt.

Aurdal sto i spissen for et forsøk på å gjøre Ålesund til en ledende kommune i fylket, og til et regionsenter mellom Bergen og Trondheim.

Det ble med forsøket. Drahjelp fra hennes eget parti var det lite av, og da Støre-regjeringen på toppen av alt ga Senterpartiet tillatelse til å starte reverseringer av eksisterende sammenslåinger, viste det seg at mye av arbeidet som var gjort for å bygge en ny kommune vare fånyttes.

Sammenslåingen rundt Ålesund hadde noen åpenbare svakheter. At Giske og Sula ikke var med svekket hele prosjektet.

En stor kommune rundt Ålesund med Giske og Sula ville blitt en kommune som snakket med en stemme som ville blitt hørt også på den nasjonale arenaen. En ville også kunne komme inn under ordninger som bare de største kommunene i dag nyter godt av, og en slik kommune kunne utfordret fylkeskommunens ansvar for de videregående skolene

Men slik ville ikke et flertall ha det. Den videregående skolene vil i overskuelig framtid bli styrt av fylkeskommunen.

Vi tror det blir lenge til at en regjering på ny går i gang med å endre kommunegrensene. Den kortsiktige politiske gevinsten er liten, og staten har så mye penger at vi et stykke på veg kan kjøpe oss ut av problemene ved at små kommuner får mer gjennom kommunenes inntektssystem.

Det vil etter hvert framtvinge en diskusjon om de såkalte generalistkommunene. Altså at alle kommuner skal utføre samme oppgaver uavhengig av størrelse. Vi tror de største kommunene etter hvert vil måtte overta ansvaret for en del av oppgavene de minste kommunen i dag har.

Ålesund har de siste årene brukt mye tid og penger på først å slå seg sammen med Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy. Deretter mye tid og penger på å skille ut igjen Haram.

Det har vært skadelig for alle parter og satt både Ålesund og Haram tilbake.

Hva som enn skjer med kommunegrensene i framtida bør en slik øvelse aldri gjenta seg.