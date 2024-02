Fiskeriminister Cecilie Myrseths (Ap) eneste virkelige signatur på kvotemeldinga hun la fram nylig, er å ta torsk fra de største fartøyene og gi til de minste. Et flertall i Stortinget vil ikke radere bort dette.

Til det er symbolverdien altfor stor for Ap og interessen i Senterpartiet altfor liten.

Derfor vil det være svært krevende å få et bredt forlik om kvotemeldinga.

Myrseth var forberedt på kjeft da hun møtte havfiskeflåten på Fiskebåts årsmøte mandag, og det fikk hun. Er det en ting som har hisset opp rederne i havfiskeflåten, så er det at de må gi fra seg en andel av torskekvoten for at de minste sjarkene skal få mer.

De er ikke aleine om å protestere.

LO-forbundene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) murrer også høylytt mot regjeringens forslag om omfordeling av kvoter for norsk-arktisk torsk mellom flåtegruppene.

Ingen vil gi fra seg kvoteandeler. Hvert tonn de mister betyr svekket næringsgrunnlag og lønnsomhet. Minst like viktig er det likevel at Myrseths forslag til omfordeling rokker ved en stabilitet og forutsigbarhet som i det minste har virket fredsbevarende i næringa i tiår.

Det er svært uheldig.

Stabile rammebetingelser er avgjørende for både de som velger et yrke som fisker og de som skal investere i fiskefartøy. Usikkerhet om framtida er til skade for begge deler.

Store deler av næringa ønsker et bredt forlik for å sikre stabilitet. Opposisjonen på Stortinget, regjeringspartiene og fiskeriministeren sjøl har signalisert det samme. Vilje aleine er imidlertid ikke nok til å få denne båten til å flyte.

I forhandlinger må alle ha noe å gi og noe å vinne, og det er her den gode vilje kan komme til å grunnstøte i næringskomiteen.

Frp, Høyre og Venstre vil alle stryke alt som heter omfordeling mellom flåtegrupper. Deler av Sp er villig til å komme dem i møte. SV og Rødt vil derimot gi enda mer til kystflåten.

Dette ligner litt på en reprise av grunnrenteskatten for havbruksnæringa, kanskje med unntak av at Høyre og Venstre står nærmere hverandre her. Og de har store deler av næringa i ryggen.

En slik reprise er likevel det beste Fiskebåt kan håpe på, altså at det blir rom for å prute på størrelsen på omfordelingen, men ikke fjerne den helt. Arbeiderpartiet vil ikke la fiskeriministeren tape ansikt.