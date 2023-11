Ålesund er landets sjømathovedstad, nesten samme hvordan man vrir og vender på tallene. Kommunen er størst målt på både antall sysselsatte og i verdiskaping.

Dette er mer enn en hederstittel for festtalene.

Posisjonen som sjømathovedstad gir hele regionen et fortrinn i en næring som vil vokse kraftig globalt de kommende tiåra. Vi må imidlertid våge stille oss spørsmålet om vi har det som må til for å vinne i kappløpet.

Tittelen er ikke ny. Ålesund har kalt seg fiskerihovedstad i alle fall siden sildeeventyrets tid. Det er heller ikke første gang forskningsinstituttet Nofima setter to strek under dette på den måten de gjør i årets utgave av deres verdiskapingsrapport.

Det er likevel god grunn til å repetere status.

Ålesund er landets fremste sjømatkommune målt i verdiskaping med totalt 3,75 milliarder, inkludert ringvirkninger. Det er også her flest har sitt arbeid i denne næringa – i alt 2.600. Det tilsvarer nesten sju prosent av alle sysselsatte innenfor kommunegrensene.

Allerede i dag betyr altså næringa svært mye for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i regionen. Langt mer enn det som speiler seg i politiske prioriteringer og satsinger lokalt. Sjømatnæringa blir altfor ofte tatt for gitt, mens fokuset ligger helt andre steder når det kommer til samfunnsutvikling.

Det kan komme til å straffe seg.

Det er nemlig ikke selvsagt at Ålesund skal beholde posisjonen. Den er allerede utfordret fra byer som Bergen, Trondheim og Tromsø med sterke miljøer innen høyere utdanning, forvaltning og finansiering. Av alle ting er Oslo landets nest største «sjømatkommune» når vi inkluderer ringvirkninger.

Globalt er det ventet en dobling i marin verdiskaping i løpet av de neste 25 årene. Befolkningsvekst og økt kjøpekraft i en voksende middelklasse vil øke etterspørselen etter sjømat og andre marine produkter. Norge har naturgitte fortrinn og solide marine verdikjeder som gir oss store muligheter til solid vekst.

Vi må ta mål av oss om å fortsatt være verdensledende på teknologi, kompetanse og verdiskaping fra havet, og sørge for bærekraftig utvikling av sjømatnæringene.

Dette gjør seg imidlertid ikke sjøl.

Skal vi ta del av den venta globale veksten, må de marine næringene prioriteres høyere enn det som er tilfelle i dag. Det gjelder for sjømatnasjonen Norge, men det gjelder også for en by som vil kalle seg landets sjømathovedstad.

Vi trenger sterkere kunnskapsmiljøer og en strategi for hvordan vi kan tilrettelegge for vekst og utvikling – både i sjømatnæringa og for eksport av marin teknologi.

Vi har muligheten, men vi må gripe den sjøl.