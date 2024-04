Helseminister Ingvild Kjerkol var den åttende statsråden i Jonas Gahr Støre sin regjering som måtte gå av som følge av uregelmessigheter.

Legger vi til skandalen rundt Erna Solberg, som resultat av mannen Sindre Finnes sin elleville aksjehandler mens hun satt som statsminister, er det ikke vanskelig å fastslå at både statsministeren og Stortinget står overfor en formidabel jobb med å gjenreise tilliten til norsk politikk.

Men akkurat nå er det ikke tvil om at det er Støre som virkelig er i vanskeligheter.

Hadia Tajik (Ap) måtte gå av som følge av avsløringer rundt hennes pendlerbolig. Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg som følge av et forhold med en 18 år gammel kvinne. Anette Trettebergstuen (Ap) måtte gå av etter grove brudd på habilitetsregelverket.

Ola Borten Moe (Sp) ble tvunget til å gå av etter handel med våpenaksjer. Anniken Huitfeldt (Ap) måtte gå av etter at det ble kjent at ektemannen hadde drevet med spekulasjon på børsen.

Sandra Borch (Sp) trakk seg etter at det ble avslørt at hun hadde jukset med sin masteroppgave.

Fredag var det slutt for helseminister Kjerkol som følge av juks med masteren.

Skandalene har stått i kø.

Og vi har ikke nevnt at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik måtte gå etter å ha kysset en ansatt i departementet under en fest, og arbeidsminister Tonje Brenna innrømmer å ha gitt et verv til en god bekjent, men fikk nåde hos Støre og kunne dermed fortsette.

Pressekonferansen der Støre i praksis ga Kjerkol fyken, illustrerte hvilke problemer Ap og Støre står i.

Flere av statsrådene som har gått av har nok personlig vært uenige i beslutningen. Men ingen har så åpent gitt uttrykk for det som Kjerkol.

Hun ga ikke uttrykk for anger eller beklagelse for belastningen hennes sak hadde vært for partiet og statsministeren. Hun skrøt av hva hun hadde utrettet som helseminister, sa seg uenig i nemndas konklusjonen og minnet om at hun fortsatt var leder for Aps største fylkesparti.

Reaksjonene fra en sentrale person i det mektige fylkeslaget i Trøndelag er ikke godt nytt for en allerede hardt presset Støre.

Nå venter mange i partiet i spenning på hvem som blir ny helseminister. Nestleder Jan Christian Vestre er ifølge ryktene favoritten.

I 2012 tid ble Støre satt på «statsministerskole» av Jens Stoltenberg ved at han ble flyttet fra Utenriksdepartementet til Helsedepartementet.

Spørsmålet er om den nye helseministeren også blir satt på «statsministerskolen» for å overta den dagen Støre gir seg.