Jeg leser at Helse Møre og Romsdal denne uken skal bestemme om de vil innføre Helseplattformen. Jeg er fastlege, og hadde den tvilsomme glede av å prøve Helseplattformen (HP) da den ble innført på Legevakten i Trondheim for 2 år siden.

Jeg kan med hånden på hjertet si at det var det mest ulogiske, uoversiktlige, dysfunksjonelle og knotete dataprogrammet jeg har brukt i hele min karriere som lege. Uten sammenligning. Jeg kalte systemet «Helvetesplattformen» i et intervju med NRK den gangen. Den betegnelsen angrer jeg ikke på at jeg brukte, det navnet er faktisk veldig beskrivende.

Jeg har nå begynt som fastlege i Stjørdal, som heldigvis er «Helseplattformfri sone», men får stadige drypp fra legevenner på St. Olav som er slitne og frustrerte over Helseplattformen.

Røntgenavdelingen har hatt mye å stri med etter at HP ble innført. Det har vært lagt inn store ressurser på å bedre situasjonen, men meldingene jeg får går på at hver gang man retter opp noe og får en «forbedret» versjon, er det nye ting som fungerer dårlig.

Før helga fikk jeg SMS fra en røntgenlege om at de hadde mottatt 395 MR-henvisninger, men 10 av disse henvisningene var «skjulte». Ingen vet hvorfor de 10 meldingene er skjulte, og ingen vet hvordan man skal «avskjule» dem. Så da blir løsningen å vente til pasienten ringer og etterlyser timen sin.

Pasientsikkerheten er mildt sagt ikke ivaretatt. Dette er altså to uker før systemet skal innføres i Møre og Romsdal. Jeg tør vedde på at denne feilen ikke har blitt kommunisert til Helse Møre og Romsdal. Dette er bare en feil av mange, men den er ganske illustrerende. Slik fungerer det altså fremdeles, selv om man hele tiden har fått høre fra Helse Midt at feil blir rettet fortløpende.

Og om denne feilen ble varslet til Statsforvalter eller i det minste meldt til HP som feil, er jeg faktisk ikke sikker på. Det er mange leger på St. Olav som har resignert, og bare lar det skure og gå. De har sagt fra så mange ganger at de føler at dette ikke er deres ansvar lenger. Man får en melde-tretthet. Og man bruker så mye tid på datasystemet at man ikke orker å bruke enda mer tid på å melde feil, fordi man føler at det ikke skjer noe positivt uansett.

Helse Møre og Romsdal bør tenke seg nøye om nå. Etter min mening har Helseplattformen vært en skandale fra A til Å. Det er stor prestisje og mange økonomiske interesser knyttet til HP, og det er mange i styre og stell som sitter med hatter på begge sider av bordet.

For eksempel sitter den nyutnevnte direktøren for St. Olav også i styret til Helseplattformen og får styrehonorar der. Det er mange eksempler på slike uheldige kryssinteresser.

Jeg vil bare oppfordre Helse Møre og Romsdal til å tenke seg godt om. Det er ikke noe godt system dere blir tilbudt, såpass håper jeg at dere har skjønt. Spørsmålet er om dere er villige til å ta sjansen på å innføre det. Dere er herved advart.