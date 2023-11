Det avslører noe kunnskapsløshet om konsekvenser av utvidet skjenketid. Jeg kommer ikke på en god begrunnelse for å utvide skjenketiden, men jeg kan komme på ganske mange begrunnelser mot dette.

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på begrensninger av tilgjengelighet av alkohol som et virkemiddel for å forebygge alkoholrelaterte skader og død. Begrensninger på salgssteder og tider for alkohol er viktige tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader. Utvidet skjenketid kan føre til økt forbruk og få konsekvenser for både folkehelse, trygghet og trivsel (WHO). Politiet har, ifølge Sunnmørsposten, fått bedre arbeidsvilkår med de skjenkereglene som finnes i dag, og de må bruke flere ressurser på utelivet om tidene blir utvidet. Ressurser som kanskje kunne blitt brukt til å drive forebyggende arbeid rettet mot ungdom?

Det er veldokumentert fra flere instanser at alkohol er en stor risikofaktor for voldsutøvelse og voldsutsatthet samt at skjenkesteder er «hotspots» for alkoholrelatert vold. En del studier viser også at endring i skjenketiden har betydning for voldsomfang og andre alkoholrelaterte problemer. Ifølge en studie så viser en times endring i skjenketidene økning med 19 voldstilfeller pr. 100000 innbyggere per år (Psykologtidsskriftet).

Ifølge IOGT, som er en internasjonal avholdsorganisasjon, så en annen studie av de 18 største bykommunene i Norge vist at en timers innskrenkingen av skjenketiden reduserte antall voldstilfeller med 16 prosent på natta i helgene. Argumentene for å utvide skjenketiden, handler det om næringspolitikk? Vel, man kan ikke akkurat høre noen rope om utvidede skjenketider i utelivsbransjen.

I Sunnmørsposten kan man lese at flere aktører innen utelivsbransjen er skeptisk til dette. Bransjen ser få fordeler med å holde kranene oppe i en time til, det er blant annet lite salg den siste timen, folk venter lengre med å dra på byen. Så om det er næringsinteresser som brukes som argument så faller dette i grus. Alkoholpolitikk bør til syvende og sist være helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Mener den påtroppende posisjonen at Ålesund kommune har såpass lite å tilby at utvidet skjenketid og festing er løsningen? Kanskje de heller skal satse på finkulturen da, slik at kommunen har noe å tilby?

Jeg finner det svært bekymringsfullt om Ålesund kommune får utvidet skjenketidene. Det er trist og bekymringsfullt at det nye flertallet i kommunen bruker tid og ressurser på noe, som utover enhver tvil, vil går utover folkehelse, øke volden i samfunnet, spise av politiets ressurser samt som har mye motstand fra utelivsbransjen.

Vi har alle et samfunnsansvar, og i denne saken må folkehelse og forebygging av vold veie tyngre enn et populistisk forslag fra den påtroppende posisjonen.