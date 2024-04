Ålesund er veldig påvirket av trafikk på alle veger. For å komme seg rundt tar det mye lengre tid enn det trenger å ta. Har du noen gang kommet for seint til jobb fordi innfartsvegen står stille?

Trafikkproblemet i Ålesund kan bli løst av å innføre gratis buss til alle.

Stillestående kø hver morgen er et stort problem i Ålesund. Mange biler på en vei kan føre til ulykker og større risiko på vegen. Å innføre gratis buss i Ålesund hadde gjort enorme positive forandringer for vi som bor her.

Med gratis buss vil flere sette igjen bilen, og køen bli redusert. Jeg er svært lei av å komme for seint til skolen fordi det er kø – det er ikke riktig at anmerkningene for forsentkomming skal komme på vitnemålet. Hvorfor skal vi alle komme for seint, når vi kan komme tidsnok?

Hvis bussen blir gratis, vil flere og flere bilister velge det grønne alternativet. Det grønne alternativet er det som sparer kloden for CO₂, og samtidig det som ikke sårer lommeboka. Vi har ingen planet B, og et lite valg i hverdagen, som å kollektivt ta buss til og fra jobb, bidrar til at vi kommer oss ett steg nærmere det grønne skiftet.

I Ålesund betaler vi bompenger hver gang vi passerer en bom. Hvis du har en fossilbil uten rabattavtale, vil du betale minst 52 kroner hver dag. På en måned med 20 arbeidsdager vil du ha brukt 1040 kroner på transport til og fra jobb. Vil ikke du heller bruke null kroner?

I 2022 prøvde vi gratis buss i to måneder i Ålesund. I denne perioden benyttet jeg personlig, sammen med mange andre, bussen veldig mye. Leder ved «Dragen», et fritidstilbud for ungdom, fortalte at i de 2 månedene med gratis buss så økte besøket betydelig. På samme måte ble tallet redusert etter prøveperioden. Hvorfor skal en ungdoms økonomi stoppe de fra å delta på aktiviteter?

Prøveperioden med gratis buss ble innført i sammenheng med innføringen av bompenger. Jeg tror dette var en strategi for at flere skulle benytte seg av bussen, også etter prøveperioden. Alle jeg har snakket med har hatt en positiv opplevelse av perioden med gratis buss. Hvis det funket så bra, hvorfor tar ikke politikerne løsningen med videre?

Det er på tide å åpne øynene. Vi lever i en by som er preget av mye trafikk, og på en klode som dør. Løsningen vår er rett her! Det er på tide å gjøre endring nå, og mitt forslag er å gjøre bussen gratis for alle.

Hvor mange debatter har vi hørt om hvordan vi skal fikse klimakrisen? Ålesund kan ta det første steget, kanskje velger andre kommuner å følge våre fotspor. Det vil ikke bare løse problemene for lommeboka og kloden, men også åpne mulighet for å bygge fellesskap blant både unge og gamle.