Det er vanskelig å si om Thomassen har fulgt med på det jeg sa i det hele tatt, eller om han med vilje unngår poenget.

Om representanten Lars Johan Godø Thomassen (KrF) ønsker å sitere meg i sine debattinnlegg hos Sunnmørsposten, slik han gjorde 6. april, er han selvfølgelig hjertelig velkommen til det, jeg skulle bare ønske at han i så fall brukte mer enn de delene som underbygger hans eget poeng.

Thomassen siterer meg i sitt svarinnlegg til Lars Barstad Løvold (FrP) om at jeg ikke vektlegger politiets ønske om skjenketider noe spesielt tungt og følger opp med stråmannsargumentasjon som «Skal vi fjerne fartsgrenser og vikeplikt når vi først er i gang?»

Poenget Thomassen utelater når han klipper og limer der han selv finner for godt, er det jeg sa om at politiet er til for folket, og ikke omvendt. Vi har et demokratisk system der vi hele tiden diskuterer hvordan vi kan flytte mest mulig makt ned til folket. Politiet er en viktig del av å sikre min og vår alles frihet til å ikke bli ranet på gaten eller påkjørt i trafikken.

Det tar likevel ikke vekk fra det at å la enkelte yrkesgrupper bestemme hva politikere skal mene fordi de selv vil ha en lettest mulig arbeidshverdag ikke er en god måte å bygge et samfunn.

Innlegget mitt fra talerstolen handlet om at vi alle er enige om at vi ønsker å flytte makt så langt som mulig nedover, og jeg sa også at «kommunen ikke kan være maktas endestasjon».

Noen personer finner mye verdi i å ta det rolig hjemme i helgen. Andre finner stor verdi i noe rødt i glasset ute på byen i godt lag. Om kommunen skal bestemme skjenketider så risikerer vi at personer i den førstnevnte gruppen bruker makt på en måte som begrenser livsnytelsen til personer i gruppe nummer to.

Vi skal ikke forby alt vi synes er dumt eller ikke liker. Og hadde mennesker lært like godt av andres feil som de lærer av sine egne så hadde verden trolig vært et mye bedre sted. Personlig har jeg lært ganske mye fordi jeg har vært sta og ikke tatt andres ord som en selvfølge og jeg er sjeleglad for at jeg har fått lov til å gjøre mine egne feil.

Selvregulering er en viktig ting som folk må få feile seg fram til selv, og da bør ikke vi politikere regulere skjenketidene til utestedene. Dette klarer nemlig både skjenkestedene, og folk, å styre helt fint selv.

Politikerne og kommunen skal hjelpe de personene som til syvende og sist ikke klarer å sette grenser for seg selv, de som utvikler problem. Vi skal også, som politikere, vokte oss for å gjøre for store inngrep i folk sine liv fordi et mindretall opplever det som problematisk.