1. April hadde Lars Barstad Løvold (FrP) et leserinnlegg om hvor viktig det er at folk skal få drikke til kl. 3 på natta. Man kan jo tro at det er aprilsnarr.

Det er vanskelig å si om Barstad har fulgt med på saken i det hele tatt, eller om han med vilje unngår det den faktisk handler om. Han begynner med «Det er naivt å tro at fordi byen stenger kl. 02 at alkoholkonsumet stopper …»

Kranene har stengt kl. 2 siden 2017, og folk drikker fortsatt alkohol. Saken handler ikke om folks tilgang på alkohol i det hele tatt, eller friheten til å velge når en skal legge seg, som noen påstår. Den handler om at jobben til politiet, helsevesenet og kommunen skal være så overkommelig som mulig. Politiet har selv sagt at deres arbeidsvilkår ble bedre da dagens ordning trådte i kraft.

Samtidig som FrP kjemper hardt for at folk skal få velge selv hvor mye de vil drikke, er de redde for at folk drikker alkohol i sine private hjem. Igjen skriver Barstad her som om skjenkestopp i dag er kl. 3 og at dette handler om en innskrenking: «Det eneste som skjer når en stenger byen tidligere er at man flytter alkoholkonsumet til steder hvor en har langt mindre kontroll».

Dette stemmer ikke. Både før og etter endringen til kl. 2 kunne politiet fortelle om forsvinnende få oppdrag knyttet til vors- og nachspiel hos privatpersoner. De kunne også forutse det vi nå vet: at tidligere skjenkestopp fører til mindre vold ved utestedene. Dette har 38 av representantene i kommunestyret, Barstad inkludert, valgt å ignorere fullstendig. Det legger de ikke skjul på heller.

Håvard Urkedal (V) sa det så fint fra talerstolen i bystyresalen: «Og om det mot formodning skulle være slik at politiet er fornøyde med dagens skjenketider og alkoholpolitikk, så spiller det ingen rolle». Han fortsetter med å si at: «det fins grenser for hvilke begrensninger vi skal påby våre innbyggere, fordi politiet ber om det».

Skal vi fjerne fartsgrenser og vikeplikt også når vi først er i gang? Folk må jo få bestemme over egen kjøring.

Så det vi ser er altså en politikk styrt av prinsipp og symbolikk, blottet for logikk, fakta og respekt for fagfolk.