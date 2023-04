Aldri har NTP-nåløyet vært trangere

2023-budsjettet er det strammeste budsjettet for veginvesteringer på mange år. Dette ligger i bunn for innspillet til Nasjonal transportplan 2025-2036 som Statens vegvesen sendte Samferdselsdepartementet rett før påske. Da blir nåløyet for nye store vegprosjekt som Møreaksen svært lite.