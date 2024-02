Norge er en stolt sjøfartsnasjon, og i vår region har vi et maritimt næringsliv som er verdensledende innen en rekke fagfelt. Men mange ungdommer er ikke klar over at de kan velge en maritim karriere allerede på videregående. Og fremover blir det flere ledige og spennende jobber i den maritime næringen.

Jeg oppfordrer ungdom som skal velge videregående opplæring om å velge maritime fag. Ordtaket «et hav av muligheter» kunne knapt passet bedre. Bygge båter, utvikle deler eller dra til sjøs!

Jeg vil også oppfordre foreldre og besteforeldre til å se på mulighetene som finnes på en yrkesvei inn i den maritime verden.

Bransjen er preget av framtidsoptimisme og planer om å ansette stadig flere. I fjor garanterte NHO Sjøfart læreplasser til alle kvalifiserte ungdommer. Og en rekke store oppdrag til norske verft gjør at flere hundre stillinger nå lyses ut.

På Nordvestlandet har vi maritime fag på Ålesund og Kristiansund videregående skoler, på Herøy videregående skole avdeling Fosnavåg, og på Måløy videregående skole. Hvis du velger VG1 Teknologi- og industrifag kan du gå videre på VG2 Maritime fag. Hvis du velger VG1 Elektrofag kan du gå videre på VG2 Elenergi og VG3 Maritim Elektriker.

Eller så kan du for eksempel gå YSK (tidligere TAF) ved Hustadvika videregående skole. Finn flere forslag på studieløp som passer deg, og hvilke skoler i fylket vårt som tilbyr veien du vil gå på Havspeilet.no.

I tillegg finnes det skoleskip som driver opplæring på videregående nivå, og som tar inn ungdom fra hele landet. Skoleskipet «M/S Gann» har base i Hundvåg utenfor Stavanger, mens skoleskipet «M/S Lofoten» holder til i Kongshavn utenfor Kristiansand. Og husk, har du valgt en linje som ikke er riktig for deg, så er det mulig å ombestemme seg.

Maritim næring er også mer enn et liv på havet, og sjøfart er mer enn bare sjøfolk. En maritim karriere kan være alt fra matros eller sveiser til ingeniør, og du kan velge både praktisk og teoretisk utdanning.

Det finnes tusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver fra land, som for eksempel verftsarbeidere, skipsmeglere eller skipsdesignere. Er du landkrabbe kan du fortsatt velge havet som arbeidsplass. Vi trenger nemlig dyktige hender og kloke hoder også til alle våre landbaserte bedrifter.

Med en maritim utdanning får ungdommen store utviklingsmuligheter, og vil kunne være med på å løse klimautfordringene. Norge har tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Nå trenger vi ungdom til å bygge, utvikle og seile fremtidens miljøvennlige skip.

Vi anbefaler ungdom, lærere, rådgivere, foreldre og besteforeldre å gå inn på Maritimkarriere.no, Dratilsjoss.no og Havspeilet.no for å sjekke yrkes- og utdanningsmulighetene innen maritim næring.

Når det store valget skal gjøres 1. mars har vi en klar oppfordring til ungdommen: velg deg noe på eller ved havet!