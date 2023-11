På Sulafjellet i Sula, er det snakk om å bygge en gondolbane. Denne turen er kjent for vakker natur og fantastisk fjellutsikt. Nå vil Flakk Gruppen gjøre denne turen opplevelsen enda mer tilgjengelig for turister og lokalbefolkningen. Den nye gondolbanen gir en spesiell mulighet til å oppleve naturen fra luften. Det er veldig mange delte meninger om dette. Mange er bekymret for lokalnaturen og for mye turisme. Men mange peker også på at utbyggingen kan gi en økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Dette kan bli gjort på en bærekraftig på er ved at gondolen kan føre til redusert privatbilbruk for å komme seg bort til fjellet. Dette kan dermed bidra til at det blir redusert trafikk, utslipp og støy i området. Om de planlegger riktig kan det bli minimalistisk inngrep i naturmiljøet. Visst stiene og omgivelsene blir opprettholdt på en måte som respekterer økosystemene, kan utbyggingen støtte bevaringen av lokal skog og natur.

Gondolen vil også tiltrekke seg mer turister. Dette kan være veldig bra for lokaløkonomien. Flere turister vil føre til flere overnattingssteder, økt restauranttrafikk og kjøp av lokale varer og tjenester. Det vil også føre til næringsutvikling for Sula, restauranter, kafeer, aktivitetstilbydere og suvenirbutikker. Dette vil gi lokale bedrifter muligheten til å utvide og åpne nye butikker. Bygging og drift av gondolbanen vil gi flere ledige stillinger til lokalbefolkningen. Alt fra anleggsarbeidere til gondoloperatører og guider på besøkssenteret.

Eiendomsverdien kan stige og kan også muligens tiltrekke seg investeringer i eiendomsutvikling. Det er fordi at utviklingen kan føre til en økt interesse for eiendommer i nærheten. Med økt økonomisk aktivitet i Sula kan oversette til at lokalmyndighetene har høyere skatteinntekter, dette gir en mulighet til å finansiere offentlige tjenester og infrastrukturprosjekter.

Å skape flere arbeidsplasser er veldig viktig, spesielt nå. Ifølge NAV var det i april 2023, 2 323 personer uten jobb og som er arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Ålesund er kanskje ikke en av de verste på arbeidsledighet, men tallet kunne vært lavere. Med gondolen kan vi redusere arbeidsledigheten, som vil gjøre at folk får en mer stabil og trygg økonomi. Nå når det er så høye priser på hverdagsting, så er en jobb og stabil inntekt veldig viktig.