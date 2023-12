Flertallet gikk inn for at kommunestyremøter skal starte klokka 17, et tidspunkt som helt sikkert passer for de over 50 uten yngre barn hjemme, men som betyr at vi som er alene med omsorgen for barna våre, vil ha det vanskeligere å møte. Et av hovedargumentene i formannskapet var at man måtte ta hensyn til de voksne uten små barn fordi de har så viktig jobb. Hva med oss som både har viktige jobber og småbarn da? Hvem skal definere hvem som har de viktigste jobbene? Er forresten ikke den viktigste rollen vi har å være forelder?

Både Rødt og SV er jo i mindretall i kommunestyret, så hvorfor skal man tilpasse møtetidene for det som passer oss? Man gjør det ikke akkurat mer attraktivt for andre småbarnsforeldre å engasjere seg i politikken med møtetidspunkt som legges så sent på dagen – og kolliderer med middag, treninger og andre aktiviteter. Det blir en ekstra byrde på den som er hjemme, og det gjør det vanskeligere for aleneforeldre å delta. Enda verre er det for de som har lang reisevei hjem på mørke kvelder. Utvalgsmøtene starter klokka 16, så det er ikke bare dette ene møtet som er lagt på sen ettermiddag. Å delta i demokratiet blir ikke like lett i praksis for alle med andre ord.

Vi sender et viktig signal ved å kunne endre tidene for kommunestyret. For de som stiller til valg som folkevalgt senere, så sier vi noe om at det kan være mindre krevende å kombinere politiske verv med ansvar for unger. Det må gå an å være folkevalgt samtidig som man har barnehagebarn og skolebarn.

Om vi ser på kommunestyret, så kan vi se at småbarnsforeldre er lite representative. Rundt en av tre er kvinner. Snittalderen er ganske høy, både på kvinner og menn. Det er viktig for demokratiet vårt at vi har med mennesker i alle aldre og livsfaser som folkevalgte. Med den ordningen som flertallet i Formannskapet gikk for så har vi et demokratisk problem, som gjør det utfordrende for folkevalgte å følge opp sine plikter.

Kommunen har økonomiske problem, det vet vi. Å flytte møtestart fra klokken 14 til klokka 17 burde ikke være et vektende argument for å få økonomien på rett kjøl. Dette med demokrati nevnes også i sakspapirene, man lander på at man må vektlegge muligheten til å delta lavere enn den økonomiske kostnaden med tidligere møtestart.

Det kan være høyere terskel for å ta alle nødvendige debatter på talerstolen når klokken nærmer seg 22 på kvelden. Stoler du på at de folkevalgte klarer å ta de beste avgjørelsene når de er slitne og trøtte på kveldstid? Om du humrer for deg selv og sier at det klarer de ikke uansett, kan vi alle fall love deg at det ikke blir bedre jo senere på dag det er.

Vi håper på en omkamp her, at vi kan samle oss om en tverrpolitisk forståelse av alle sin livssituasjon, slik at vi fremover kan ha folkevalgte fra alle livsfaser, aldre og kjønn.