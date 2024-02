I 2014 under innvandringsdebatten i Sverige spurte mange bekymrede svensker sin avtroppende statsminister Fredrik Reinfeldt «har vi nok boliger til alle?», «hva med barnehageplasser?», «har vi mange nok leger til å ta mot så mange?».

Helt legitime spørsmål. Reinfeldt svarte at svenskene måtte «åpne sine hjerter». Ingolf Dragset (SV) sin kritikk av Fremskrittspartiets forslag om å ta mot null flyktninger i 2024 er ikke stort annerledes.

Flyktningdebatten er faktisk ikke ett spørsmål om moral, det handler om store og reelle utfordringer som vi allerede har i Ålesund. Vi sliter allerede med for få fastleger, for få boliger og jobbmarkedet er også ganske begrenset. Det er ett viktig grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet at vi ikke kan ta inn flere enn vi kan integrere. Gjør vi det,

får enten alle dårligere integrering eller noen ikke i det hele tatt. Det er ingen parter som tjener på det. Det å ikke ta imot noen flyktninger i 2024 handler om å gi god nok hjelp og oppfølging til de som allerede er her.

For å sikre god integrering må en kommune kunne tilby fastlege, tannhelsetjenester, språkopplæring, kultur- og aktivitetstilbud, bolig, mulighet for arbeid og så videre. SV spiller alltid på følelser, så kanskje det er på tide med litt fakta. La oss se på noen av de faktorene som er nødvendig for god integrering og hvordan tilstanden er i Ålesund kommune:

Møre og Romsdal er en av fylkene med størst fastlegemangel, i Ålesund står nesten 1 av 10 uten fastlege.

Ålesund er en av kommunene i vår «KOSTRA-gruppe» (gruppe med sammenlignbare kommuner) med færrest ledige jobber.

Det er allerede mange på venteliste for kommunale boliger, spesielt da folk som sliter med rus og psykiske lidelser. Det er som Dragset selv skrev, det er utfordrende å finne boliger som det er.

Flyktningdebatten handler om mye mer enn bare moral og hvem som åpner sine hjerter eller ikke. Det handler om hvor godt vi klarer å ta vare på de som allerede bor her i byen og hvilket tilbud vi kan gi til eventuelle nye flyktninger.

Det har ingenting med ideologi å gjøre, slik SV prøver å påstå. Vi lever i en tid med reelle utfordringer, som noen ganger krever at man tar tøffe valg. Dragset kan være så skuffet som han bare vil, det er ikke mye mer å forvente fra partiet han representerer. Jeg er stolt av å representere ett parti som ønsker å prioritere å bedre tilbudene og hverdagene til de som allerede bor i Ålesund.