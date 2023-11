Representanten Barstad Løvold (FrP) prøver å bagatellisere hvor vesentlig denne saken er. I tillegg henviser han til noe svogerforskning han har bedrevet i vektermiljøet. Det har jeg også gjort. Vekterne sier til meg at det blir bra med en time ekstra med betaling. Hvis politiet kan dokumentere at de må bruke færre ressurser ved någjeldende åpningstid, så gir svaret seg selv. Frihet for den enkelte har en pris.

Samfunnet har begrensede virkemidler til å ta vare på alles trygghet. Men et uteliv må en liten kystby ha. Folk må få ha det moro, og ha steder der de kan møte folk fra andre bydeler og omkringliggende kommuner.

Avveiing i forhold til fordeler og ulemper er greia, hvis jeg får være belærende overfor representanten Barstad Løvold? Dere politikere skal ideelt sett prøve å finne løsninger som tar hensyn til helheten. Dessverre blir det mye muligheten for gjenvalg.

Kanskje burde Ålesund prøve å ha åpent til kl. 06? Så kan Løvold Barstad bare gå og legge seg i trygg forvissning om at han er den inkarnerte Frp