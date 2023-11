Fremskrittspartiet elsker frihet, det er noe Mariann Ulvestad i hennes nyeste debattinnlegg ikke forstår. Det å utvide skjenketidene er en fillesak, men det handler om at politikerne i Ålesund kommune skal bestemme ett hakk mindre om innbyggerne våre – Hvilke konsekvenser vil det egentlig få?

Det virker som at enkelte politikere i kommunestyret tror at de er bedre egnet til å bestemme over folks hverdag mer enn hva de selv er. Først skal politikere ta rundt halvparten av lønnen din, bestemme hvilken dag du skal kunne kjøpe melk og brød, så vil noen bestemme når du skal gå hjem og legge deg.

Fremskrittspartiet ønsker ikke å detaljregulere folks hverdag, vi tror heller ikke vi vet bedre hvordan innbyggerne i Ålesund skal leve livene sine. Fremskrittspartiet kommer til å jobbe for at innbyggerne i Ålesund får mer frihet, med lavere skatter og mindre kommunalt formynderi. Da er denne lille saken ett steg i riktig retning.

Ulvestad kan godt henvise til de rapportene hun vil, men faktumet er at flere vektere jeg har snakket med ved utesteder i Ålesund har rapportert flere voldshendelser etter at skjenketiden tidligere ble innstrammet til klokken 02. Det er en rekke rapporter fra NHO, politihøyskolen og SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) samt erfaringer fra både Haugesund og Oslo som forteller det motsatte av hva Ulvestad sier.

Det kan virke som at Ulvestad er like selektiv med studiene sine som Sunnmørsposten er med hvilke aktører i utelivsbransjen de skriver om etter å ha snakket med dem.

Med skjenketid til klokken 02 skal mange (fortsatt fulle) mennesker tvinges ut samtidig, så skal alle stå i samme matkø, før de alle stiller seg i samme taxikø – dette er oppskriften på kaos. Det å ha skjenketid til 03 kan gi en finere overgang når utestedene i Ålesund selv rapporterer salget er mindre den siste timen, noe som vil si at folk er mindre beruset.

Dette er en liten sak, men det handler om at politikere skal bestemme ett hakk mindre over innbyggerne i Ålesund. Vi kommer gradvis til å kutte i formynderi og byråkrati på rådhuset slik at alle får en enklere hverdag med en friere fremtid.