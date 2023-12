Kjære politikerne våre i Møre og Romsdal.

Jeg går VG2 landbruk og gartnernæring på Gjermundnes videregående skole. Undervisningen vår er bra, men den kunne gjerne vært enda mer relevant til mitt yrke. Hadde det vært mulig å få noen endringer som kan hjelpe oss som har lyst å bli bønder? Derfor skriver jeg til dere, i håp om å kunne gjør en liten endring i opplæringen vår på skolen.

Det viktigste som jeg vil skal endres er at traktorlappen skal bli godkjent fravær

Landbruket blir større og større. Det er mye søkelys på skolen med det å drive stort og store maskiner. Bøndene tjener lite, det er ingen hemmelighet. Maskiner og ny teknologi kreves for å drive et landbruk der det skal lønne seg å være bonde. Ny teknologi for landbruket utvikles hele tiden og den er ikke billig. Bøndene er også ekstremt avhengig av et godt vær år for å få gode avlinger som bonden kan yte godt av når han skal selge produktene sine. Vi lærer jo om dette på skolen, men det er lite fokus på hvor vanskelig det er å virkelig lykkes i landbruket, spesielt når du ikke har noen gård å ta over.

Det har blitt altfor dyrt å være bonde, og det hjelper ikke at inntektene er så lave. Forskerne mener at effektiviteten må øke for at landbruket skal lønnet seg de neste årene. Vi må lære mer om hvordan fremtiden kan se ut for bøndene. Vi lever i nåtidens samfunn, men hvordan vil det egentlig bli om 15 år som bonde?

Jeg hadde store drømmer om å leve av landbruksyrket, men etter at jeg innså hvor mye investeringer og hvor vanskelig det er har jeg mer lyst til å drive ett småbruk på siden. Det jeg også synes vi må få ordnet i skolegangen er det problemet med traktorlappen og maskin fører bevis. Traktor lappen og maskin fører bevis er noe som er ekstremt relevant for yrket, men som ikke er et tilbud eller godkjent fravær i skolegangen. Dette synes jeg er helt tullete. Hvorfor skal ikke dette være et tilbud når vi går på en landbruksskole? Når vi er nødt til å bruke større maskiner og traktorer i yrket kommer vi til å få bruk for disse tingene. Dette må bli fikset.

Jeg har også lyst å lære mer om andre dyr enn ku og sau. Ikke alle som går denne linjen har tenkt å drive med ku og sau, jeg har mer lyst å lære om geiter og høner i tillegg. Dette har vi ikke noe fokus på. Det finnes så mange forskjellige typer bønder, men vi lærer mest om kyr og sau. Linjen burde tilrettelegges for flere typer bønder, selv om geitebonde ikke er like vanlig som ku og sauebønder.

Det viktigste som jeg vil skal endres er at traktorlappen skal bli godkjent fravær og at maskinfører bevis skal bli et tilbud på vår linje. Det burde vært endret for lenge siden egentlig, men kanskje nå er tiden inne for å faktisk få dette gjort?