På den eine sida gir det spel-utviklarar moglegheita til å tilby gratis spel og tene pengar på kjøp inne i spelet, og gir spelarane moglegheita til å tilpasse opplevinga si og auke engasjementet. Men på den andre sida kan det skape avhengigheit og forskjellar i spelet, med betalande spelarar som får ein urettferdig fordel over dei som ikkje betalar.

Forsking frå University of Helsinki viser at mikrotransaksjonar kan ha ei positiv innverknad på spelindustrien ved å skape ei alternativ inntektskjelde som kan motverke kostnadane ved å utvikle eit spel. Dette kan føre til ein auka kvalitet på spela og gi spelarar moglegheita til å kjøpe ekstra innhald. I tillegg kan det gi utviklarane meir økonomisk tryggleik til å fortsette å støtte og oppdatere spelet i lang tid.

Dessverre kan mikrotransaksjonar også skape ei uheldig avhengigheit i spelet. Ein studie frå Linköpings Universitet fann ut at spelarar som brukte meir pengar på mikrotransaksjonar blei raskare avhengig av spelet og fekk ein større kjensle av sosial isolasjon. Mikrotransaksjonar kan også gi betalande spelarar ein urettferdig fordel over dei som ikkje betalar, og skape ein «pay-to-win» mentalitet i spelet.

Dei fleste spelarar likar ikkje at spelet blir påverka av mikrotransaksjonar. Ei undersøking utført av Newzoo i 2020 viste at 66 prosent av spelarane mislikar at mikrotransaksjonar er ein del av spelopplevinga. Derfor kan det vere ein god ide å tilby ei betalingsfri oppleving, med moglegheita for å kjøpe kosmetiske gjenstandar som ikkje påverkar spelet si balanse. I spelet Fortnite, kan spelarane berre kjøpe kosmetiske gjenstandar som ikkje gir nokon fordelar i spelet.

Ein bra måte å inkludere mikrotransaksjonar på er å selje kosmetiske gjenstandar. Dette gjer at dedikerte spelarar kan kjøpe kule klede dei likar, men at spelet ikkje blir urettferdig for folk som ikkje betalar. Dette kan også gjere det viktigare for spel-utviklarar å fokusere på å lage kule kosmetiske gjenstandar, og dermed tiltrekke seg fleire spelarar til å bruke pengar.

I konklusjon kan vi seie at mikrotransaksjonar kan ha både fordelar og ulemper for spelindustrien og spelarane. Det er viktig å finne ein balanse mellom å tilby spelarar ei god oppleving og å skape ei berekraftig inntektskjelde for spel-utviklarar. Å tilby kosmetiske gjenstandar som ikkje påverkar balansen i spelet, kan vere ein god måte å oppnå dette på, og skape ei positiv oppleving for spelarane.