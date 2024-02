Først av alt, takk for at dere respekterer mine personlige smaker, Egon. Ut fra tilbakemeldinger i ettertid av matanmeldelsen, ser jeg at det beklageligvis for Egon ikke bare gjelder min smak. Det er ganske mange tusen som deler vår oppfatning.

Jeg håper deres smak respekteres på lik linje med min. Dere burde beklage også til dem, da enhver gjest er like viktig uansett tid på døgnet, ifølge Egons nettsider.

Mine vurderinger av mat går på det matfaglige og håndverket som utøves. I den anledning vil enhver restaurant i alle anmeldelser bli vurdert ut fra sitt konsept, og det de selv skriver i sine menyer og nettsider.

Kvelden vi besøkte Egon hadde vi også med to barn på 10 og 13 år. De var på eget bord og med frie tøyler til å bestille alt de ønsket seg. Vi lyttet til deres tilbakemeldinger og sjekket deres mat.

De hadde en forferdelig opplevelse. Med sin lunefulle humor hadde vi snytt dem for spilletid på PlayStation når vi hadde tatt dem med på en slik «ækkel opplevelse».

Kjøttet i burgerne var tørt. Årsaken til dette er nok å finne i Egons egne kjøkkenrutiner eller burgeroppskrift. Milkshake ble servert lunken 20 minutter etter at de hadde fått mat på bordet. Spareribsen var kald.

Nils Henning Nesje er matanmelder i Sunnmørsposten sammen med matskribent Odd-Sølve I. Grannes. Foto: Staale Wattø

På vegne av kommende gjester takker jeg for at dere tar tilbakemeldingen med dere. Jeg ser fram til at Egon fremstår i en ny utgave, og kan leve opp til deres egne og gjesters ønske om kvalitet.

Dere skriver i tilsvaret at Egon ikke har prefabrikkerte råvarer. Er ferdige majoneser og mango chutney hjemmelaget på kjøkkenet i Ålesund eller fabrikk?

Jeg har blant annet erfaring som kjøkkensjef fra pizzarestaurant for 25 år siden. Der bakte vi 300 pizzabunner per dag. Jeg vet hva som kreves av arbeid for å klare dette. Det oppstår en viss aroma i et restaurantlokale når slik aktivitet foregår. Denne var fraværende på Egon Ålesund. Jeg vil bemerke at bruk av ferskfrossen pizzabunner med tomatsaus ikke danner slik aroma.

Kyllingen var ikke saftig, men var saftigere målt opp mot annet kjøtt som var tørt og smakløst. Jeg er klar over at indrefileten er det minst smaksrike stykket. Forventninger om at indrefilet skulle gi en stor smaksopplevelse var naturlig redusert, men forventning til mørhet og spisekvalitet var til stede. Her bommet Egon denne gangen.

Angående bearnésen, tror jeg at det ville være gunstig for Egon å kontakte Tine angående klaret smør av høy kvalitet. Smør blir som kjent rennende ved oppvarming og hardt når temperaturen synker igjen. Denne bearnésen ble ikke stiv når den ble kald, og sprakk heller ikke ved oppvarming over 65 grader – dette testet jeg hjemme. Egons bearnés oppfører seg naturstridig til å være laget fra bunnen av.

At Egon startet for 40 år siden og stadig utvider seg viser at dere har lykkes som konsept og at markedsavdelingen er dyktige. Historien i Norge viser også at dere treffer i deres kundesegmenter hos avlærte forbrukere. I løpet av siste tiårene er forbrukerne blitt «avlært» og preferanser rundt begrepet hjemmelaget mat, smak og restauranters oppfattelse av å selv produsere maten har blitt flyttet i negativ retning.

Med Egons mat og drikke kjenner jeg med smak, syn, lukt og fagkunnskap at dere er med på å «avlære» deres gjester og forbrukere. Dette forteller dere selv også med å uttale dere med følgende: «Personlig smak kan selvsagt diskuteres, men vi forsøker å legge smaken i et leie som «alle» kan like».

Deres serveringssystem, der en slipper å vente på servitøren, er nok mer besparende på bruk av personell, fremfor at det yter oss som gjester service.

At dere må bruke store ressurser på opplæring, og kontinuerlig jobber med å bli bedre på alle felt, er gledelig å høre. Vårt besøk forteller også at dette er en nødvendighet.