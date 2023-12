Det ble lovet nok kvalifiserte lærere, flere lærere pr. klasse, skolemateriell og utstyr skulle bli oppdatert og tidsriktig og det skulle kartlegges muligheter for heldagsskole.

Men så fort de kom i posisjon var alt dette glemt. Ved første budsjettmulighet kutter de nevnte partiene tilsvarende tre stillinger i Haramsskolene. Det er ikke nok voksenpersoner i Haramsskolene, allikevel må tilsvarende tre stillinger bort i skoler som allerede er på bristepunktet.

Haramsskolene kommer til å lide under Sps, Aps, SVs og INPs ledelse. Ikke er det satt av midler til å oppgradere de digitale hjelpemidlene, ikke er det satt av penger til å oppgradere lærebøkene og ikke er det satt av sårt tiltrengte penger til å ta vare på skoleelevenes psykiske helse.

I en rapport utført av Nordlandforskning for UDIR om læreplanen og læremidler uttrykkes det bekymring for hvordan læremidlene kan begrense lærernes mulighet for å få til en god tilrettelegging for elevenes læring. Resultatene fra Haramsskolene var våren 2023 langt under lands- og fylkessnittet og de nylig offentliggjorte PISA-tallene viser lave resultater i landet totalt.

I en rapport lagt frem forrige uke kommer det frem av lærerne vasker urin, avføring og blod, handler mat, trøster, vekker unger som ikke er kommet seg på skolen, hjelper til med bank-id og alt mulig annet som ikke har med undervisning å gjøre. Mer enn halvparten av mellomlederne i skolen ønsker ikke å ta steget videre til å bli rektor. En FAFO-undersøkelse fra 2019 viste at kun fem prosent av rektorene ser for seg å være i samme rektorstillingen om ti år, og sju av ti rektorer anser jobben som helsefarlig.

Med alle disse tydelige tegnene på at skolene er i krise velger altså AP, SP og INP å kutte 2 millioner i tildelingene til skolene. Større og større utfordringer – mindre og mindre penger.

Vi i Venstre er klare til å satse på skolene. I vårt budsjett var det satt av 5 millioner til oppgradering av skolemateriell, 2 millioner kroner i året til en praktisk linje på ungdomsskoletrinnet for å tilpasse undervisningen også til de praktiske elevene, 1 million kroner til flere kommunale lærlingplasser og 5 millioner kroner i året til et psykisk helseteam som skulle forebygge og reparere psykisk uhelse blant barn og unge, men også voksne.

Vi hadde håpet og trodd at posisjonen ville satse på våre barn og unge i Haramsskolene, men nå vet vi at skolene er en salderingspost for SP, AP, SV og INP. Det håper vi velgerne husker på ved neste anledning.